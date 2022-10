Sporting pide donantes de sangre para bebé de uno de sus entrenadores

Felipe Rodriguez (Tomada de Twitter)

El Sporting Fc está realizando una campaña en redes sociales para pedir ayuda para “Feli”, el hijo del entrenador del equipo femenino, Edgar Rodríguez.

El menor de 4 años tiene varios meses luchando contra el cáncer, se encuentra internado en el Hospital Nacional de Niños y necesitan donadores de sangre para realizarle un trasplante.

En las redes sociales del club están compartiendo el mensaje: “Un retweet por Feli porque ocupamos donantes”.

Para ayudar a Feli usted puede tener cualquier tipo de sangre, solo necesita presentarse en el Hospital de Niños e indicar que va a donar para Felipe Rodríguez Díaz, en el área de trasplantes.

El horario de atención es de lunes a jueves: 6:30 AM a 11:00 AM, viernes: 6:30 AM a 10:30 AM, del 04 al 18 de noviembre.

¡Feli nos necesita!



💉 Sangre de cualquier tipo

🏥 Hospital Nacional de Niños

🗓 31-oct al 4-nov

⏰ Lunes a Viernes



🚨 FELIPE RODRÍGUEZ DÍAZ

🏩 ÁREA DE TRASPLANTE



Muchas gracias de antemano 🙏🏼 pic.twitter.com/6PKEWyxbMw — Corazón Morado 1935 (@CMORADO1935) October 28, 2022