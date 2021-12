Sporting se sacude de las acusaciones de Santos de que negocia jugadores a sus espaldas

Christopher Meneses es uno de los jugadores que Sporting se trajo de Santos. Foto: Prensa Sporting Christopher Meneses es uno de los jugadores que Sporting se trajo de Santos. Foto: Prensa Sporting (Sporting)

Sporting FC tiene claro que quiere trascender en el Clausura 2022, ha atacado el mercado de fichajes de manera agresiva con nombres conocidos e importantes en el fútbol nacional y eso ha incomodado a algunos, por decirlo de alguna manera.

Para este torneo, los paveños contrataron al hondureño Róger Rojas y a los ticos Jonathan Martínez, Giovannie Clunie, Bryan López y Cristopher Meneses, estos últimos dos provenientes del Santos de Guápiles.

Hace quince días, Rafael Arias, presidente del cuadro guapileño, acusó que Sporting estaba negociando con sus jugadores a sus espaldas.

“Sporting ya tiene fichado a Juan Diego Madrigal, quien tiene contrato con Santos, pero yo le voy a dar la oportunidad de que se vaya porque el dinero que le está pagando Sporting no se lo puedo pagar yo. No me puedo salir del presupuesto”, aseguró Arias en Radio Columbia.

El doc no titubeó al decir que Sporting también tentó al guardameta Kevin Ruiz, al volante Osvaldo “Pato” Rodríguez y desde el arranque del torneo ya habían negociado con Bryan López.

“Ya pasamos por donde asustan. Sporting debe aprender que debe trabajar diferente, tenemos que trabajar como se trabaja en México, como se hacen en Europa las negociaciones”, dijo Arias.

Rafael Arias, presidente de Santos Rafael Arias, presidente de Santos, criticó duramente a Sporting hace quince días. Foto: Archivo (Rafael Arias, presidente de Santos)

Bertony Robinson, coordinador deportivo de Sporting afirmó a La Teja que ellos han sido derechos en su manera de contratar y lo único que buscan es apuntalar su equipo para conseguir sus objetivos.

“Nosotros nos regimos por una planificación que tenemos clara de lo que es Sporting FC y adonde quiere llegar, independientemente de cualquier comentario que se haga al respecto, lo que queremos nada más es tratar de tener lo mejor para el club de una forma planifica y ordenada”.

Pero, ¿porqué es que a Santos y a otros les podría incomodar la manera en que trabaja Sporting?

“Eso es muy relativo, cada quien puede tener su opinión, nosotros tratamos de hacer las cosas bien, en orden, al final de cuentas, lo que importa en el día a día es que estemos tranquilos con el trabajo que se está haciendo”, detalló Robinson.

Los josefinos arrancarán el Clausura 2022 ante Alajuelense, un excelente termómetro para medir cómo viene el equipo y dar golpes desde el puro inicio del certamen.