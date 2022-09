Su majestad, Roger Federer, se retira del tenis con una derrota y entre lágrimas

El tenista suizo Roger Federer puso punto final a su brillantísima carrera con una derrota en el dobles de la Laver Cup, haciendo pareja junto al español Rafael Nadal, ante el estadounidense Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 7-6 (7/2) y 11-9.

Roger Federer lloró en su despedida, con derrota. (GLYN KIRK/AFP)

Federer tuvo un servicio en el “super tie break” para haberse despedido con una victoria, pero lo más importante era el homenaje al tenista de 41 años y 20 títulos del Grand Slam, que se emocionó cuando acabó el partido.

Último partido para Federer, el crepúsculo de un ídolo del tenis

Quizá la despedida no fue la soñada por Federer y su gran amigo Nadal, que en el circuito se conocen con el acrónimo Fedal, al no haberse despedido con la victoria, pero pese a no ser una competición oficial, Sock y Tiafoe lucharon por la victoria para colocar el empate 2-2 en este torneo en el que se enfrentan un equipo de Europa y otro del Resto del Mundo.

Una pareja de lujo Roger Federer y Rafael Nadal no pudieron ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. (GLYN KIRK/AFP)

En un primer set igualado, con ventaja para los sacadores, ambos equipos mantuvieron su servicio y todo se decidió al final: los estadounidenses no concretaron una bola de “break” para haber tomado ventaja en el marcador, la salvó Federer con un ‘smash’, y en el juego siguiente los europeos no perdonaron y quebraron para colocarse 1-0.

En la segunda manga, el servicio de ambas parejas perdió efectividad y se intercambiaron “breaks” antes de llegar al tramo decisivo.

Con 5-5 y servicio Nadal, los europeos salvaron seis bolas de “break” y acabaron llevándose el juego para quedar a uno solo de la victoria, aunque los estadounidenses lograron forzar el “tie break”.

En la muerte súbita, los europeos encadenaron errores y el partido se fue al “super tie break”, al mejor de 10 puntos.

Como si de un guion hollywoodiense se tratase, con 9-8 para los europeos, Federer tuvo un servicio para despedirse con la victoria, pero envió una derecha a la red y los estadounidenses no desaprovecharon el error.

Nadal no se contuvo y lloró junto a su gran rival y amigo, Roger Federer. (GLYN KIRK/AFP)

Lágrimas

“Ha sido un día maravilloso. Les he dicho a los chicos que estoy feliz, no triste”, comenzó diciendo en su discurso un Federer que tuvo que dejar de hablar en varias ocasiones al romper a llorar, sobre todo cuando agradeció el apoyo de sus padres, su esposa, Mirka, y sus hijos, todos presentes para el adiós.

“Jugar con Rafa y tener aquí a todos estos grandes (jugadores), a todas estas leyendas... ¡gracias!”, acertó a decir en otro momento, añadiendo que había “disfrutado mucho” haciendo todos esos rituales pre-partido y saltando a la cancha una vez más, pese a reconocer que no estaba en gran forma.

A las lágrimas de Federer tras el partido se unieron las de Nadal, las de los 17.000 espectadores que llenaron el O2 Arena de Londres y las de todos los aficionados al tenis, que ven como este sábado ya (el partido acabó pasada la medianoche londinense), se cierra un capítulo de la historia del tenis con la retirada de uno de los mejores jugadores que ha empuñado nunca una raqueta.