Suárez teme que la Sele “no salga de este resultado (...) hay que solucionar lo anímico”

Selección Nacional Qatar 2022 Luis Fernando Suárez 16 de noviembre Cortesía: Fedefutbol

Tras caer goleado 7-0 contra España este miércoles en el debut mundialista, el seleccionador colombiano de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, admitió que teme que su equipo “no salga de este resultado” en lo que resta de torneo.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico midió sus palabras en muchos momentos para que no pareciese que criticaba excesivamente a sus jugadores: “Tengo que ser muy certero en lo que digo para que el equipo no caiga más”.

“España estuvo a una manera superlativa. Fue muchísimo más que nosotros, sobre todo en la tenencia de la pelota y que fueron muy claros con el balón en el último cuarto de la cancha”, explicó el técnico.

“No tuvimos la manera de recuperar la pelota y también la perdíamos muy rápido”, lamentó.

Cuestionado sobre qué le preocupa más de su equipo tras la goleada, si la recuperación futbolística o anímica, Suárez no tuvo dudas: “Hoy me preocupa lo mental, me preocupa que el grupo no salga de este resultado por la manera que se dio”.

“Tengo ir al camerino y hablar con ellos. Sé que es complicado, pero hay que olvidarlo todo. Primero hay que solucionar lo anímico y a partir de mañana trabajar para preparar el partido de Japón y sacar esto adelante”.

“No hay siete goles de diferencia”

“Creo que tenemos jugadores para hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos contra España (...) Tenemos que hacer las cosas diferentes en los dos partidos que quedan. Buscar resultados positivos que hagan olvidar lo que pasó hoy”, insistió el técnico.

El próximo partido de Costa Rica será contra Japón, que este miércoles dio la sorpresa al ganar 2-1 a Alemania y acabará la primera fase contra la Mannschaft.

Sobre España, Suárez señaló que “es favorita desde que llegó, no por un partido, aunque este resultado seguramente les de más confianza”.

“Ellos son muy superiores, hoy lo demostraron, pero la diferencia no son siete goles”, reconoció.

Finalmente, desde el punto de vista más personal, el veterano entrenador colombiano reveló sus sensaciones: “Es un sentimiento de tristeza, claro que sí, con la circunstancia de que yo tenía expectativas diferentes, por lo que en estos momentos no me siento bien”, concluyó.