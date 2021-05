“La veces que he regresado el trabajo me respalda, este no fue un buen torneo, sobretodo en la primera fase, pero cuando se trabaja fuerte, a consciencia, se está más cerca de llegar al éxito. La verdad siempre trabajo, el fútbol me ha cambiado la vida y por eso trabajo para devolverle lo que me ha dejado”, afirmó Ariel.