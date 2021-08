Sugey Matarrita agarró a Dimas Escazú en el cuarto lugar y lo llevó al segundo

Sugey tiene 32 años, es profesora de educación física y asistente de Dimas desde el 2018. Cortesía. Sugey tiene 32 años, es profesora de educación física y asistente de Dimas desde el 2018. Cortesía.

Una expulsión y el covid-19 impidieron que el técnico de Dimas Escazú, Giovanni Vargas, estuviera al frente del equipo en cinco de las siete fechas del Clausura 2021 femenino, pero su mano derecha, Sugey Matarrita, tomó la batuta de una forma excelente.

Matarrita es asistente del club desde el 2018 y el 3 de julio se estrenó como entrenadora del equipo porque Vargas debía cumplir una sanción.

En ese primer juego no le fue muy bien, pues su equipo cayó 4-2 contra la Liga en el CAR, en Turrúcares de Alajuela.

Ya para las fechas dos y tres regresó el profe, sin embargo, el coronavirus se atravesó en su camino y lo obligó a estar en casita durante las fechas cuatro, cinco, seis y siete, las cuales asumió Sugey.

La también profesora de educación física agarró al equipo en la cuarta posición y lo llevó a la segunda, donde lo mantiene actualmente.

“Él (don Giovanni) me dio total libertad para trabajar, me conoce bien y siento que para mí ha sido muy fácil porque conozco a las chicas, me relaciono muy bien con ellas en los entrenamientos y solamente nos pidió (el técnico) que no dejáramos los primeros lugares de la tabla.

“Esto no ha sido difícil, pero como en todo, hay altos y bajos, pero hemos sacado la tarea y eso nos permite estar al día de hoy en el segundo lugar, con quince puntos. Cuando se me asignó la tarea estuve nerviosa, es parte de, pero tengo el conocimiento y las capacidades y contaba con el apoyo del resto del cuerpo técnico y de las jugadoras”, afirmó.

A Giovanni le dieron de alta el lunes 9 de agosto y poco a poco se va integrando al equipo, por lo que estará de regreso para el primer juego de la segunda vuelta, ante las manudas, sin embargo, la Uniffut aún no definido ni el día ni la hora de ese partido.

Sello personal

La escazuceña, de 32 años, contó que la experiencia de estar en el banquillo le dio la oportunidad de darle su estilo al equipo, aunque siempre respetando las directrices del técnico.

“En cada partido se verán cosas diferentes y tengo claro de que en cada juego nos dan las pautas a seguir. A lo largo de la semana, si veo que se puede hacer un aporte, lo aplico porque eso me ayudará a obtener los resultados esperados.

“De la mano de Jorge Conejo, mi compañero asistente, hemos hecho evaluaciones del papel de cada jugadora y determinamos cuáles puntos debemos mejorar y lo que pueden hacer las chicas para trabajar mejor en cada juego. Creo que eso nos ha ayudado mucho, eso ha sido como parte de lo que he aplicado con base en mis conocimientos”, destacó.

Sugey llegó en los inicios del club, o sea, en el 2005 y en su etapa como jugadora se desempeñó como volante.

“Ya son 18 años que voy de la mano con Giovanni, ha sido un proceso muy lindo, no solo como jugadora, sino que formo parte de un equipo lleno de valores, que me hizo crecer como persona y me siento inmensamente agradecida, porque me abrieron las puertas y me dieron un voto de confianza.

“He aprendido mucho al lado de cada jugadora y he crecido como jugadora y ahora como parte del cuerpo técnico, he realizado mis metas en ambos sentidos y espero seguir ayudando a cumplir metas y sueños”, destacó.

La profe recordó que en sus tiempos como futbolista le pegó más de un colerón al que ahora es su jefe.

“Era la famosa diez, pero eran tiempos diferentes, parte de las canas que tiene (Giovanni) se las saqué yo porque era un fútbol diferente, era una jugadora que con la pelota aportaba mucho, pero sin ella me costaba marcar, correr. Aprendí mucho en esos años.

“Empecé desde la U-13 y llevé todos los procesos de divisiones menores, segunda división y cuando ascendimos. Una lesión me dejó fuera por un tiempo y ahí tomé decisiones en base a mi carrera, luego me fui del equipo y tuve la oportunidad de dirigir un equipo en Curridabat y regresé acá donde me siento muy feliz”, afirmó.