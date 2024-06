Suhander Zúñiga cree tener un impresionante récord que ningún otro jugador posee

Suhander Zúñiga llegó al Saprissa en el 2019 y cinco años más tarde ya pasó por los cuatro clubes grandes en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Suhander Zúñiga, nuevo fichaje del Club Sport Cartaginés, dio sus primeras declaraciones como jugador brumoso y habló de un tema del que llamó la atención tras salir de Alajuelense.

El lateral y volante se refirió a ser uno de los nueve jugadores en la historia del fútbol de Costa Rica en jugar con los cuatro clubes grandes, pues anteriormente lo hizo con Saprissa y Herediano.

A sus 28 años, el futbolista se preguntó si es incluso quien lo hizo en menos tiempo, pues hace diez años que debutó en primera división con Carmelita.

Es muy probable que tenga el récord dado que, en realidad, lo hizo en cinco años, llegó al Monstruo en el 2019, en el 2020 pasó al Team, en el 2023 lo reclutó el León y para este año es papero.

“Eso habla un poquito del sacrificio y el esfuerzo que he hecho, a mí corta edad no sé si alguien lo habrá hecho en menos tiempo; honestamente, no tengo el dato, pero para mí es un honor y no solo es es eso, creo que en los tres clubes anteriores me ha ido bien y quiero que acá en Cartago no sea la excepción”, opinó Zúñiga.

Sobre si tiene o no ese récord, es una materia que los estadígrafos deberán estudiar, pues no es un dato fácil, pero de momento, el jugador está concentrado en dar lo mejor con sus nuevos colores.