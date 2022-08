Super mujer tica intentará escalar el Everest

La super atleta costarricense Ligia Madrigal espera convertirse en la primera mujer costarricense en alcanzar los 8.849 metros del monte más alto del mundo: el Everest, en el mes de mayo del 2023.

Ligia Madrigal va por el Everest en mayo del 2023. (Cortesía )

“El mensaje que me gusta transmitir es muy simple, que no hay sueño grande ni pequeño, que para lograr cualquier cosa por más loca o lejana que parezca solamente hay que empezar y no detenerse”, expresó Madrigal este martes, en una actividad donde hizo oficial el anuncio del intento.

“Que nunca hagamos algo por tratar de ser mejores que los demás, o tratar de sentirnos superiores, hay que hacer las cosas siempre con una sola meta en mente, ser la mejor versión de nosotros mismos”, añadió la atleta.

La consigna de Ligia Madrigal es siempre ser la mejor versión de uno mismo. (Kattia Vargas Araya)

Ligia Madrigal es diseñadora gráfica de profesión y desde muy corta edad practica diferentes deportes.

Madrigal es una atleta con diferentes facetas deportivas pues a los 4 años hacía gimnasia olímpica y natación, además es cinturón negro en karate Kyokushyn, corredora de montaña ultratrail, ciclista de montaña y montañista.

Se ha proclamado dos veces ganadora de la carrera del Chirripó -récord femenino por cinco años y nueve veces podio-.

Se convirtió en la primera tica en correr 100 millas (160 km), es la primera centroamericana en realizar 200 millas (320 km) y fue finalista en campeonatos mundiales de aventura en Brasil, Portugal y nuestro país.