Superioridad de Haití ante Nicaragua deja a Costa Rica contra la pared

Costa Rica necesita de la ayuda de Nicaragua para optar por el milagro de estar en la próxima Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos en el 2026, sin embargo, los duelos previos de pinoleros con Haití son muy desalentadores para los ticos.

En los últimos enfrentamientos de estos dos combinados nacionales, solo hay victorias haitianas, algo que automáticamente dejaría a la Sele no solo sin Mundial, sino que sin opciones de disputar el repechaje, debido a la situación de los otros grupos, ya que tendría que ocurrir una combinación casi milagrosa para estar dentro de los mejores segundos.

En la Copa Oro del 2019, se dio un duelo entre haitianos y nicaragüenses, con triunfo de los caribeños de 2-0, en la fase de grupos de dicha competencia.

Haití aplastó 0-3 a Nicaragua en el último enfrentamiento entre ambas selecciones. (STRINGER/AFP)

Para el camino al Mundial de Qatar 2022, pero un año antes de la cita mundialista, Haití se volvió a topar con los pinoleros, con otra victoria más para el conjunto del Caribe, en esta ocasión de 1-0.

El más reciente de los enfrentamientos entre ambas divisas nacionales, fue en Managua, para esta eliminatoria, en la que Haití aplastó a Nicaragua 0-3, en propio suelo pinolero, dejando a los dirigidos por el Fantasma Figueroa, al borde de la eliminación que se concretaría días después en la visita a Costa Rica.

La situación para Costa Rica es muy clara, ganar el martes por cualquier resultado sobre Honduras en el Estadio Nacional, y esperar que los nicaragüenses consigan al menos la paridad en Curazao para conseguir ese pase directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Fantasma Figueroa ya ayudó a Costa Rica vencuendo a Honduras y ahora la Sele ocupa otra mano ante Haití. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ya los pinoleros nos hicieron un primer favor ganando ante los hondureños en Managua, algo que al menos le da algo de vida a la Tricolor, debido a que si el resultado de dicho juego hubiese sido diferente, la Sele ya estaría sin opción de buscar el boleto directo al Mundial, ya que la H sería inalcanzable, en caso de que hubiesen sacado la victoria.

El martes se definen las eliminatorias de Concacaf en todos los grupos, Costa Rica y Honduras a las 7 p. m., en La Joya de La Sabana, y Haití, Nicaragua, a la misma hora.

Este martes tendremos un ojo en San José, y el otro en Curazao a la espera de la ayuda pinolera para obtener el boleto a nuestro séptimo Mundial mayor de nuestra historia.