Mensaje del atleta Noe Mar McGonagle - Atleta: "Hola todos! Quiero disculparme con el pueblo costarricense, fuerza pública, y Salvavidas de Garabito. Es difícil para un atleta no poder salir a correr una ola, a cómo uno puede salir a correr o andar una bicicleta. Somos humanos y aveces cometemos errores. Nunca fue mi intención herir o ofender a nadie. Quiero dejar mi situación de ejemplo para todos y animarlos a que se queden en casa. También quiero aclararle a todos, que la persona a la cual le dispararon no soy yo, y no fue el mismo día de mi situación. Una gran disculpa de corazón a todos en estos tiempos difíciles. Pura vida!" Video por Agustin Muñoz photography #QuedemonosEnCasa