“Mi mamá es mi gran asistente, no solo me ayuda en los entrenamientos de los lunes, miércoles y viernes, que son técnico-tácticos, sino también con los de martes y jueves que son físico-cardio. Además, tengo la supervisión, vía correo electrónico, con la nutricionista Paola Ávila del Comité Olímpico Nacional, quien me giró un plan de alimentación balanceada para mantener mi peso”, mencionó la atleta.