Tarjetas amarillas podrían dar a Costa Rica primer lugar del grupo en premundial femenino

La selección nacional de Costa Rica y Canadá se enfrentan el lunes en un encuentro clave para definir el primer lugar del grupo y aunque usted lo vea como algo insólito, el equipo que tenga menos tarjetas amarillas o rojas podría ser el que pase de primero.

Katherine Alvarado se jaló un pepinazo contra Trinidad y Tobago cuando Costa Rica goleó 4 a 0. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

En este momento Costa Rica y Canadá están empatados en el primer lugar del grupo B, exactamente con los mismos números, seis puntos, siete goles a favor y cero en contra.

Por lo tanto, ¿cómo se resuelve el primer lugar del grupo en caso de un empate entre ambas selecciones este lunes a las 5 de la tarde? El reglamento de Concacaf estipula que el equipo que tenga menos tarjetas amarillas y rojas acumuladas será el que se adueñe del primer lugar.

[ Costa Rica golea a Trinidad y Tobago y pone un pie en el Mundial Femenino-2023 ]

La importancia de ganar el primer lugar es que esa selección puede optar por el boleto a los Juegos Olímpicos. La selección campeona del premundial clasificará a París, y el segundo lugar disputará con el tercero, el otro boleto.

Las costarricenses han mostrado un buen nivel en la Concacaf. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Hay que asumir que la gran ventaja de ser el primer lugar es que se va a quitar de encima a la superpotencia Estados Unidos y enfrentará en la semifinal a Haití o a Jamaica, rivales muchos más accesibles.

En estos momentos, Costa Rica acumula una tarjeta amarilla y Canadá dos. Pero si el juego del lunes queda empatado, las tarjetas que se saquen en ese compromiso serán tomadas en cuenta. Por lo tanto, no se puede decir que la Sele llega con ventaja.

Según el reglamento, el equipo que acumule menos puntos en ese rubro será el clasificado y existe una tabla que indica lo siguiente: Primera tarjeta amarilla +1 punto , segunda tarjeta amarilla/ tarjeta roja indirecta +3 puntos, tarjeta roja directa + 4 puntos, tarjeta amarilla y tarjeta roja directa + 5 puntos.

Pero ojo, en este rubro también puede darse un empate y allí entraría la rifa que Concacaf debe realizar para determinar el orden de los equipos.

En cuanto al tema deportivo, el analista Juan Carlos Solano expresó que las muchachas han mostrado un buen futbol y que vale la pena ilusionarse con la posibilidad de pasar sobre las canadienses.

“A la Sele la he visto bien y a Canadá no la vi tan superior, en los últimos años he visto que Costa Rica le ha competido a Canadá y recuerdo en un torneo que quedaron fuera por goles. Lo hemos hecho bien contra ellas, esta generación de jugadoras se la creen y son talentosas. Es válida la palabra ilusionarse más con el empujón anímico por haber clasificado al Mundial”, dijo.

Solano expresó que el buen nivel de Katherine Alvarado le ayuda mucho al equipo a verse bien y destacó a una talentosa volante del Sporting.

“Cuando Katherine está conectada es muy buena, pero la sorpresa es Cristin Granados, la recuerdo en un partido entre Sporting y Alajuelense que me parece que quedó 2 a 2 y me llamó la atención. Amelia Valverde, la entrenadora, le ha observado cosas interesantes y la puso de titular en un fogueo contra Haití”, dijo.