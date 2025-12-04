Deportes

Tatiana Calderón, reconocida piloto latinoamericana, participará en Las 3 Horas de Costa Rica

La edición 2025 de Las 3 Horas de Costa Rica dará inicio este viernes, con las sesiones de práctica de los pilotos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La edición 2025 de Las 3 Horas de Costa Rica contará con la presencia de dos pilotos latinoamericanos con experiencia en la Fórmula 1: la colombiana Tatiana Calderón y el venezolano Rodolfo González.

El evento se llevará a cabo el 7 de diciembre en el Circuito StarCars.com de Parque Viva. Calderón ingresó oficialmente al mundo de la Fórmula 1 en el 2018, al ser contratada por Sauber como piloto de desarrollo, convirtiéndose en la primera mujer hispanoamericana en conducir un monoplaza de F1 durante un filming day posterior al GP de México.

Ese año registró uno de los mejores tiempos históricos en Fiorano a bordo del Sauber C32. Más tarde continuó su labor en la estructura como piloto de desarrollo del equipo Alfa Romeo F1.

LEA MÁS: Emoción, velocidad y resistencia: así será Las 3 Horas de Costa Rica 2025

“Estoy muy feliz de estar por primera vez en Costa Rica; estuve practicando en simulador y ya a partir de este jueves veremos si la realidad es parecida a lo que practiqué. Hay muy buenos carros y muy buenos pilotos, por lo que esperamos tener una buena carrera”, comentó Calderón.

Las 3 Horas de Costa Rica.
Este miércoles se mostraron algunos de los vehículos que competirán en Las 3 Horas de Costa Rica. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

Un campeón llega a Costa Rica

Rodolfo González se proclamó campeón nacional de la Fórmula 3 Británica en el 2006, resultado que lo impulsó a series como la Fórmula 3 Euroseries, Auto GP y GP2 Series, donde compitió con equipos como Arden International, Trident Racing y Caterham Racing.

Su nivel lo llevó a participar en múltiples test de jóvenes pilotos de Fórmula 1 con Lotus, Caterham y Force India. En el 2013 fue nombrado piloto de reserva de Marussia F1, temporada en la que tomó parte en varias sesiones de entrenamientos libres, incluyendo el GP de Baréin, Alemania y Hungría. En el 2015 debutó en la IndyCar Series con Dale Coyne Racing.

Tatiana Calderón, piloto colombiana.
Tatiana Calderón, piloto colombiana que estará en Las 3 Horas de Costa Rica. Foto: cortesía. (LUIS EDUARTE/Foto: cortesía.)

La agenda del evento se extenderá a lo largo de tres días: el viernes se llevarán a cabo las sesiones oficiales de práctica, el sábado se realizarán las clasificaciones y el domingo se disputará la carrera estelar de Las 3 Horas de Costa Rica.

Los boletos ya están disponibles en www.treshoras.com, donde también se pueden consultar precios y localidades.

La organización anunció, además, que las entradas para las clasificaciones del sábado tendrán un valor de ¢5.000, disponibles únicamente en la boletería física de Parque Viva.

Las 3 Horas de Costa Rica.
La edición 2025 de Las 3 Horas de Costa Rica dará inicio este viernes. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Las 3 Horas de Costa RicaTatiana CalderónParque VivaRodolfo González
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.