Técnico de futsal de Costa Rica dijo que tres goles de Brasil eran evitables

El entrenador de la Selección Nacional de futsal de Costa Rica, Alex Ramos, expresó este martes, luego de la derrota contra Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial de Futsal en Uzbekistán 2024, que está orgulloso del equipo, pero cree que al menos tres de los goles podrían haberse evitado.

Costa Rica cayó 5 a 0 ante Brasil. (Fedefutbol)

Costa Rica cayó 5-0 ante Brasil, poniendo fin a su participación en el torneo. Previamente, habían ganado 5-3 a Uzbekistán, empatado 2-2 con Países Bajos y perdido 5-2 contra Paraguay en la fase de grupos.

“Hemos ido de menos a más. Estoy satisfecho a medias. Jugamos contra el favorito y les competimos de tú a tú. Nos queda el sinsabor de haberles favorecido con tres goles que, tal vez, eran evitables”, comentó Ramos.

Alex Ramos salió satisfecho a medias luego de la eliminación a manos de Brasil.

Aunque no especificó cuáles goles consideró como evitables, Ramos mencionó algunas áreas en las que se puede mejorar para que el futsal crezca en Costa Rica.

“Costa Rica tiene la capacidad y el potencial. Lo he dicho antes: debemos tomar decisiones. No estamos tan lejos, pero es tiempo de que solo se juegue en canchas de 40 x 20. También es necesario dialogar con los árbitros para que reconozcan que un bloqueo no siempre debe pitarse”.

“Aquí los jugadores con el chaleco en la mano lo tiran y los árbitros no pierden el tiempo sacando una amarilla ni peleando con nadie. Se debe mejorar la capacitación de los entrenadores, los de base que son los más importantes y se pueden modificar un par de reglas a nivel u8 y u10, como evitar que los porteros saquen de lado a lado”, dijo.