Técnico de Grecia: “Alajuela es un gran club pero está gerenciado como un equipo chico”

El juego entre Grecia y Alajuelense de este miércoles a las 11 de la mañana en el estadio Allen Riggioni está lleno de polémica por unas declaraciones picantes que dio el técnico griego Javier San Román.

El entrenador dio a entender que los manudos no quisieron cambiar la fecha del partido y que no querían jugar en el Allen Riggioni.

Javier San Román le puso demasiado picante a sus declaracoiones.

Ante eso, los manudos hicieron pública la carta donde acepta el cambio de horario que les solicitaron. El mismo cambio dice que es el miércoles a las 11 de la mañana en el estadio Allen Riggioni.

San Román no se guardó nada en declaraciones que envió el club a los medios de comunicación previo al partido contra Alajuelense.

San Román se mandó fuerte contra la dirigencia del equipo, sin nombrar a nadie, pero bien afiladito hacia los que estuvieron en México, es decir, el gerente Agustín Lleida y el técnico Albert Rudé.

Bryan Martínez es una de las cartas ofensivas de Grecia.

“Todos los partidos que venimos hablando son finales, y me soprende mucho más que nos tengan tanto miedo y respeto en en el sentido íbamos ir al Estadio Nacional porque tiene una cancha buena, para que hubiera más gente y no se pudo por un tema de que Nacional estaba pactado, tenía eventos y no nos quisieron cambiar el partido”, manifestó.

“Tranquilos, sabemos que nos tienen miedo, ya lo dijeron ellos, no lo digo yo. Que no querían venir a nuestra cancha. Ese es el respeto que nos hemos ganado, se a quien me enfrento, estuvieron en México y no hicieron nada, vinieron acá a vender humo. Alajuela es un gran equipo por su historia y por su afición pero está gerenciado como un equipo chico por su directiva”, manifestó San Román.

Alajuelense no hizo tanta bulla, solo hicieron pública una carta donde aceptan que el partido con Grecia, pactado inicialmente para el jueves 5 de mayo a las 8 de la noche, sea el miércoles 4 de mayo a las 11 de la mañana.

San Román siguió su ataque a la dirigencia manuda y especialmente a Lleida, sin nombrarlo.

“Me extraña, todos los equipos han querido venir a jugar acá , menos uno que su afición es muy grande y está gerenciado por gente muy chica”, añadió.

“Respeto a la organización, pero tengo una reprobación total a la gente chica que ahorita gerencia el equipo, cuando se dé cuenta la afición de su historia y todo, se darán cuenta quien está”, dijo San Román.

“Es fútbol, es de visita y local y uno tiene que ir a la visita e ir a las canchas del rival y no excusarse en temas legaloides para no ir”, añadió.