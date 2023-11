Técnico de Grecia reveló cuál fue el objetivo realista al que llegaron al Morera Soto

Javier San Román sacó pecho al decir que está seguro que su equipo no descenderá el próximo año.

La visita del Municipal Grecia al estadio Morera Soto para enfrentar a Alajuelense tenía un objetivo claro que se notó en el desarrollo del juego y el marcador, evitar pegarse otro papelón como cuando el Saprissa los goleó 7-0 hace casi dos meses en Tibás.

Javier San Román, técnico y dueño de las Panteras, comentó de manera sincera que en la Catedral tenían varios escenarios y que se cumplió uno de los que imaginaron antes del juego.

“Uno nunca presupuesta perder, pensábamos que un gran escenario si se dan ciertas cosas era ganar, luego en un escenario más realista, empatar y en un escenario malo era perder, pero perder de estar forma, compitiendo, no por siete ni por cinco o cuatro, sino por dos y creo que fuimos un digno rival.

“Enfrentábamos al equipo que si comparas la nómina de Alajuela con la nuestra, no me gusta mucho hablar del tema empresarial, pero es siete u ocho veces más. No nos ganaron por siete u ocho goles, nos ganaron por dos y fuimos un digno rival para luchar con todo con los tres partidos que quedan”, dijo.

Grecia apostará a un equipo de más jerarquía el otro torneo.

El mexicano una vez más fue enfático en que está seguro que su equipo se va a salvar del descenso y que salga o no del último lugar este torneo, en el otro se van a salvar.

“Yo no tengo duda que por la planeación que ya estamos haciendo nos vamos a salvar, aquí se los digo. Los que tengan sus velas prendidas de que Grecia va a descender, les digo que las apaguen porque es muy difícil que eso suceda, estamos armando un equipo buenísimo para salvarnos con gente de mucha jerarquía, tanto atrás como adelante”, vaticinó.