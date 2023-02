Técnico de Guanacasteca explotó contra Henry Duarte, gerente de Puntarenas FC

El entrenador de Guanacasteca, Horacio Esquivel, le dedicó unas fuertes palabras a Henry Duarte, gerente de Puntarenas FC, en la conferencia de prensa del partido entre la ADG y el PFC, que quedó 1 a 1.

Esquivel reaccionó de esa forma cuando un periodista le dijo que la gente de Puntarenas le guarda un gran aprecio. Recordemos que Esquivel ascendió al Puerto y que tuvo roces con Henry Duarte, gerente deportivo. Horacio respondió de esta forma.

16/11/2022/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs AD Guanacasteca por el Torneo de Copa 2022 en el estadio Alejandro Morera Soto / en la foto Horacio Esquivel / foto John Durán (JOHN DURAN)

“Es gente agradecida, los aprecio bastante también, es gente que valora lo que se hizo con los jugadores que había en ese momento. No como, voy a aprovechar el momento, su gerente deportivo, que llegó al estadio y se dejó decir que este equipo tiene que irse para segunda”, expresó Horacio.

Y continuó: “Creo que tiene que ser muy respetuoso, me parece que Henry come también rosquillas y arroz de maíz, es cédula 5, está bien; defienda sus intereses, pero no ataque donde él vive porque es de esta zona y tiene que ser respetuoso”.

El entrenador porteño no dejó de tirar contra Duarte.

“Es un señor que tira la piedra y esconde la mano, ya es hora que le quiten la máscara porque es un señor mentiroso y eso no se hace, estoy de acuerdo, defienda sus intereses, defienda al equipo que le está dando de comer, pero no diga discursos peyorativos que está tirándole a su rival”, añadió Esquivel.

Henry Duarte Puntarenas FC, gerente deportivo 29 de enero del 2023 Tomada de Facebook

Agregó que el fútbol es para que la gente llegue al estadio y que está contento de ver a tanto nicoyano en el Chorotega.

“El fútbol es para eso, no para desearle el mal a nadie porque por ahí en su momento, cuando me contrataron acá, él llamó y dijo que no me contrataran. Por favor, si él tiene su plato de comida, deje que los demás lo tengan, tiene que ser respetuoso porque supuestamente es guanacasteco”, aseguró Esquivel.