Técnico de Herediano, Breansse Camacho contestó filazo que mandó Vladimir Quesada

El entrenador del Club Sport Herediano, Breansse Camacho contestó el filazo que horas antes mandó Vladimir Quesada al Team.

Breansse Camacho fue educado, pero le contestó a Vladimir. (JOHN DURAN)

Quesada dijo que cuando inician las fases finales ya se sabe que algunos equipos hablan de los arbitrajes y que es parte de la estrategia que utilizan.

A Camacho le preguntaron, durante la conferencia de prensa de este miércoles en el hotel Crowne Plaza Corobicí, directamente que si es una estrategia del Team o eran situaciones fortuitas.

“Ni la una ni la otra, ni son fortuitas, ni es una estrategia, lo observamos en el Coyella, no voy enumerar la cantidad de errores, en dos minutos en Alajuela nos sacaron cuatro amarillas, y en faltas similares al rival no las hubo y sé que ustedes son conscientes y observaron, por eso lo menciono, lo de Vladimir no está en la verdad, está queriendo minimizar algo que es real y ojalá que el arbitraje sea neutral es lo que pedimos siempre”, expresó.

30/11/2023 Conferencia prensa de UNAFUT, entrenador de Saprissa Vladimir Quesada. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Herediano recibirá a Saprissa este jueves a la 8 de la noche en el estadio Coyella Fonseca en transmisión de FUTV. El árbitro será Adrián Chinchilla y también Camacho tuvo una opinión para el juez central.

“Es un árbitro de experiencia, ya nos ha tocado, igual espero que cosas le salgan bien, nosotros estamos claros, tengo confianza que sea buen arbitraje, es lo único que hemos comentado y analizado en todo este tiempo, evidentemente no reclamamos ni lloramos, lo que hemos solicitado es que cosas sean equilibradas y que no sea algo como lo que hemos visto en serie anteriores que hemos tenido dificultades”, expresó.

Sin embargo, la principal preocupación para Breansse será el Saprissa y su buen nivel.

“Esperamos al mejor Saprissa, la mejor versión es un equipo complicado, fuerte, lo respetamos mucho, conocemos sus fortalezas pero nosotros sabemos que si estamos en esta fase es porque lo hemos ganado, somos un equipo sólido y de nosotros también pueden esperar la mejor versión”.

A Breannse le volvieron a mencionar a Vladimir en otra pregunta, cuando dijo que Herediano no ha cambiado gran cosa con el nuevo cuerpo técnico y expresó que le hicieron preguntas a él y no le dijeran las cosas que había dicho el entrenador morado, con quien guarda amistad y respeto.