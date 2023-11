Técnico de Herediano, Jeaustin Campos reveló por qué Herediano no termina de arrancar en el torneo

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, insistió luego del amargo empate a cero goles de su equipo contra Grecia, que falta tiempo para poder hacer conjunto en el Team.

Campos respondió de esa forma cuando le preguntaron que cómo explica que una planilla con jugadores de tanta calidad, algunos mundialistas, con el técnico más ganador al frente y con una buena junta directiva, sufra tanto con los resultados.

El Team no pasó del empate ante Grecia. (Jose Cordero)

“Lo he dicho en otras conferencias, es un equipo nuevo. O sea, usted puede tener 20 cracks pero el equipo es nuevo, es una cuestión de equipo, saben en las condiciones que vinieron algunos de ellos. Es un equipo con 15 jugadores nuevos, de buen nivel claro, pero a la hora del conjunto, sí tuvimos pretemporada, pero no amistosos y no hemos tenido tiempo, jugamos domingo, miércoles, domingo”; explicó Campos.

“No hemos tenido semanas largas para trabajar algunos detalles, eso es complicado, no es una excusa, tenemos que entrar con más jerarquía y ganar pero a nivel del torneo, viendo lo macro, tener buenos jugadores no quiere decir que haya buen equipo”, analizó el estratega rojiamarillo.

Por supuesto dijo que el otro aspecto que ha afectado al equipo es la contundencia, aunque este domingo, el Team no generó muchas opciones como en otros partidos.