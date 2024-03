Técnico de la Selección femenina de Costa Rica detalla clave para duelo ante Canadá en Copa Oro

Priscila Chinchilla le dio mucha más movilidad a la Selección Femenina de Costa Rica contra Canadá. Estos dos equipos se volverán a encontrar en cuartos de final de la Copa Oro. (Concacaf.com)

A Beni Rubido, técnico de la Selección femenina de Costa Rica, y a la Tricolor se les presentó una muy inusual oportunidad de seguir con vida en la Copa Oro al ganar un sorteo el pasado miércoles para meterse a los cuartos de final del torneo como el segundo mejor tercer lugar.

El premio por ganarse esa rifa fue enfrentarse este sábado a las 6 p.m., ante la potente selección de Canadá, la misma escuadra que hace dos días le ganó sin joderse mucho 3-0 a las ticas en la última fecha del grupo C, lo que hizo que las nacionales se tuvieran que jugar la vida por medio de una moneda.

¿Qué aprendizaje le quedó a Rubido de ese primer choque? ¿Se respetó demasiado al rival, sobre todo en el primer tiempo cuando no nos acercamos a marco, sino hasta el segundo tiempo cuando nos sacudimos un poco el dominio? Se lo consultamos en al español en conferencia de prensa virtual.

“Hay dos temas acá, uno lo apuntas muy bien, que obviamente el estar acostumbrado a estos escenarios hace que le vayas perdiendo el respeto al rival y te atrevas a jugar, tener el balón es algo muy emocional para nosotros, entonces tenemos que sentirnos bien de ánimo y de cabeza para tomar las decisiones correctas y no correr riesgos”

“Hay momentos en los que todavía no somos una selección con ese peso y por eso en la primera parte hemos aguantado un poco el balón y jugamos muy directo”, apuntó.

Beni Rubido, técnico de la Selección femenina de Costa Rica, fue claro sobre la mentalidad para enfrentar a Canadá este sábado en la Copa Oro. (Jose Cordero)

Para Beni, si en el segundo tiempo la Sele se vio mejor es porque en el primero se hizo un trabajo de desgaste en el esquema defensivo. Hay que apuntar que cuando llegaron los cambios ya se perdía 3-0.

“Priscilla (Chinchilla), Sheika (Scott) y Alexa (Herrera) nos cambian la cara porque (Alexandra) Pinel, Gloriana (Villalobos) y (María Paula) Salas hicieron un trabajo durante 60 minutos muy grande a nivel defensivo, con ayuda a las laterales y en el segundo tiempo hemos arriesgado un poquito más.

“Más allá de solo el tema del respeto o no, creo que el equipo en la primera parte hizo un gran trabajo, normalmente no te meten el 75% de las ocasiones que te generan. El balón parado que era una fortaleza nuestra y con el que no habíamos encajado ningún gol, en este partido fue un punto negro”, explicó.

La mejenga ante las norteamericanas, número diez en el ranking FIFA será en BMO Stadium de Los Ángeles, donde continúa el torneo en sus cuartos de final.