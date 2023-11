Técnico de la Selección femenina se aprovechará de algo que tiene el Alejandro Morera Soto

Benito Rubido detalló que jugar en Alajuela lo motiva para buscar la clasificación. (Jose Cordero)

Benito Rubido lleva tres meses como director técnico de la Selección femenina de Costa Rica, pero hasta este jueves dirigirá por primera un juego de las ticas en el país y lo toma con mucha emoción.

El estratega español tendrá ese debut contra Haití en la eliminatoria clasificatoria a la Copa Oro y el reto es mayúsculo, pues deberá ganar para seguir con opciones de dejarse el grupo y por ende uno de los boletos directos al evento.

Rubido dice que jugar en Alajuela lo motiva aún más y explicó por qué.

“No sé si hay una sensación diferente, pero estoy deseando dirigir aquí (en Costa Rica). El estadio Morera Soto es un estadio muy bueno, como muchos de ustedes saben, su césped es uno de los mejores del país y a nosotros nos viene muy bien.

“Es la casa de uno de los equipos más importantes del fútbol femenino, nos consta que hay una gran afición atrás, recibo todos los partidos con alegría, sino no me dedicaría a eso, pero obviamente apetece jugar en casa, no hay un escenario mejor que este”, detalló.

En cuanto al rival de turno, espera que lleguen a proponer, sobre todo porque con solo un empate clasificara Haití, pero las ticas intentarán que eso no pase.

“Haití es un equipo que ha cambiado un poco con el nuevo técnico, es un poco más vertical, con un poco menos de transiciones que tenían antes, sabiendo que ellas necesitan de un empate para clasificar, buscarán no exponerse más de lo necesario”, comentó.

El duelo de las ticas contra las haitianas será a las 7 p. m. en el estadio rojinegro, si las costarricense ganan, pone al rojo vivo la clasificación y se definiría hasta en la última jornada el próximo lunes 4 de diciembre.

En caso que Costa Rica no clasifique de primera, deberá quedar de segunda para meterse al repechaje, que se disputará el próximo año en Estados Unidos.