Técnico de la Selección Femenina Sub-20: “Ellas van a luchar hasta el final”

Costa Rica deberá buscar los 3 puntos ante España, luego de caer contra Australia. John Durán. (JOHN DURAN)

La Selección Femenina Sub-20 luchará con uñas y dientes, para seguir con vida en el Mundial que se disputa en nuestro país.

Este sábado, las chiquillas tienen una oportunidad de oro para obtener los primeros tres puntos de la competencia, al jugar contra la Selección de España, a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional.

Las europeas debutaron el miércoles anterior con empate ante la Selección de Brasil 0-0, por lo que las ticas deben frenar los deseos de las actuales subcampeonas del mundo de avanzar en la fiesta mundialista.

El técnico José Catoya manifestó que más allá de reclamarle a las jugadoras por el resultado del juego contra Australia, en donde cayeron 3-1, les agradeció por entregarlo todo en la cancha.

“Hasta que nos quede la última gota de sudor vamos a luchar, intentar con nuestras armas capitalizar los goles.

“Que se dé o no se dé depende de que hay un rival, no están solas con la bola. Yo no le puedo ir a reclamarles a ellas, porque puede pasar, perder, eso existe el fútbol, pero lo dieron todo por el todo, tengo que respetarlas”, comentó.

El técnico dijo que en los primeros 30 minutos se dieron lo que plantearon ante las australianas.

“Observamos mucho a Australia, ellas hacían presión con las dos delanteras, si jugamos aquí nos van a trancar el centro, vamos a lanzar largo para aprovechar los espacios que dejaban.

“Ocurre el gol, que fue un bajón anímico, se entregaron, buscamos opciones, a lo mejor no muy claras, pero no se pudo capitalizar”, afirmó.