Técnico de México le echó un mielero a un jugador de Alajuelense: “Es un crack de clase mundial”

Joel Campbell fue definió como un jugador al que cuesta mucho quitarle la pelota por Jaime Lozano, técnico de México. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Uno de los jugadores de la Selección de Costa Rica que sigue cosechando grandes elogios a nivel internacional es Joel Campbell, a quien el técnico de la selección de México, Jaime Lozano, puso por los cielos y de quien se dejó decir: “es un crack de clase mundial”

Tras la conferencia de prensa en la que los aztecas derrotaron 2-0 a Costa Rica, entre los detalles que el Jimmy destacó fue la calidad del delantero ahora de Liga Deportiva Alajuelense.

“Es un equipo fuerte, con buenos jugadores, con dos centrales que sacan bien la pelota desde atrás. (Celso) Borges aún saca bien la pelota y todavía le puede dar cosas a la Selección, los extremos son jóvenes, rápidos y descarados, eso es bueno, y luego está (Joel) Campbell que a mí me encanta, es un crack, un jugador de talla internacional, de clase mundial al que cuesta mucho quitarle la pelota y hay que estar muy concentrado para marcar”, comentó.

Más adelante le solicitaron profundizar sobre Joel y hasta si le sorprende que haya regresado al fútbol de Costa Rica teniendo aún calidad para seguir jugando en México o ir a otro lado.

Jaime Lozano destacó las calidades de Joel Campbell (CHANDAN KHANNA/AFP)

“Joel tendrá sus razones, yo no puedo saber porqué habrá tomado esa determinación, pero lo hemos disfrutado mucho en la liga (mexicana), es una realidad, de mi parte como entrenador son jugadores que siempre quisieras tener porque tienen bien el balón, casi siempre toman buenas decisiones, tienen calidad y muchas condiciones para estar como estuvo jugando en España, por ejemplo.

“No sé cuál será la razón por la que toma esta decisión, pero en León y después en Monterrey, a mí, como aficionado de la liga, a veces enfrentarlo sabíamos que es un jugador que te aporta mucho, sobre todo cuando se tiene la pelota.

“En este partido se esforzó mucho, tal vez en la fase defensiva no tiene sus mayores condiciones, pero se veía como todos sus compañeros con esa ansía de ganar y bueno, de alguna manera había que bajarlo porque es muy difícil quitarle la pelota”, comentó Lozano.

Tras el partido, en zona mixta, el atacante agradeció las palabras del seleccionador del Tri.

“La verdad es que un halago bastante bonito, me da para seguir trabajando más y seguir demostrando lo que soy, me queda mucho todavía por recorrer en el fútbol y estos comentarios, de gente que sabe de fútbol, que ha jugado en el alto nivel y sabe la presión que significa estar ahí, es realmente muy bonito y la verdad que me ayuda seguir creciendo”, opinó.