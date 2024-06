Técnico de Panamá da alarmantes noticias sobre Fidel Escobar de cara a la Copa América

Fidel Escobar se perdió las fases finales del Clausura 2024 por lesión. (Rafael Pacheco Granados)

Fidel Escobar, figura del Deportivo Saprissa, se perdería la Copa América 2024 con la Selección de Panamá, noticia que confirmó el técnico de los canaleros, Thomas Christiansen.

El entrenador reveló lo que sucede con el Comandante luego de la victoria por 3-1 que la roja consiguió ante Montserrat en partido jugado en Managua, Nicaragua por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

La prensa pana le consultó de manera directa al seleccionador si Escobar podrá estar en la Copa América y la respuesta fue más que tajante.

“En un principio no, no estará, en estos momentos no, no podrá”, dijo con un tono bastante serio.

Lo confesado por Christiansen es una muestra de que Fidel no se ha recuperado satisfactoriamente de la lesión que lo dejó afuera de casi toda la fase final del Clausura 2024 y que le cortó su buen ritmo.

“Se determinó la presencia de una lesión grado 2 del músculo recto femoral derecho”, comunicó Saprissa desde finales de abril sobre una dolencia que le causó muchos dolores de cabeza y lo tuvo lejos de las canchas por varias semanas.

Fidel volvió e incluso jugó el partido de vuelta de la final pero se notó que no tenía su ritmo ni nivel acostumbrado.

De la manera como habló el DT da a entender que habría alguna esperanza que Fidel pueda estar en la Copa América pero los pronósticos son pesimistas.

Panamá debutará en el torneo el 23 de junio ante Uruguay, luego jugará el 27 ante Estados Unidos y cerrará la fase de grupos el 1 de julio contra Bolivia.