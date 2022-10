Técnico de Puntarenas: “Me siento cédula seis”

El entrenador de Puntarenas FC, Alexánder Vargas está tan identificado con el equipo y con la gran afición porteña que dice sentirse cédula seis.

La cédula seis identifica a los costarricenses que nacieron en la provincia de Puntarenas.

Vargas dijo en la conferencia de prensa de este miércoles que sueña con ser campeón y devolverle algo a la afición de lo mucho que ellos le han dado al equipo.

Puntarenas FC buscará el pase a la final el sábado en el Coyella Fonseca ante el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Según la Unafut, Puntarenas FC fue el tercer equipo que más gente llevó al estadio, superado solo por Saprissa y Alajuelense y por delante de cuadros como Cartaginés y Herediano.

En los datos, que abarcan las 16 fechas de la fase regular, Puntarenas llevó 27.816 aficionados al Lito Pérez y recaudó poco menos de 80 millones. En ese rubro es el segundo, solo superado por el Deportivo Saprissa.

“Esta afición es increíble, esto del fan fest no lo he visto en Costa Rica, puede que haya pasado muchas veces, pero esta afición es increíble, va a todo lado, ha sufrido, ha estado orgullosa del equipo, nosotros luchamos por ellos”, expresó Vargas.

“Si van al estadio que se comporten como debe ser y los que no puedan ir que manden las buenas vibras. Somos el tercer lugar y sin una gradería y ellos nos van a dar ese plus que ocupamos, vamos a hacer nuestro trabajo en cancha y ellos serán el jugador número, no el doce, más bien el 14 o el 15. Solo quiero agradecer, lo digo sinceramente, no me acomodo pero me siento cédula seis y voy a ser el aficionado número uno de este equipo siempre”, dijo.