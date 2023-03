Técnico de San Carlos le mandó un fuerte recadito al árbitro David Gómez

El técnico de San Carlos, Víctor Abelenda le mandó un recadito al árbitro David Gómez. Albert Marín. (Albert Marín)

El entrenador de San Carlos, Víctor Abelenda, lamentó el papel del árbitro David Gómez, quien no le pitó un penal a favor de los norteños a pesar de que el línea le insistió que sí fue falta.

“No me gusta hablar de los ábitros porque considero que son parte del juego, pero lo que hoy pasó es lamentable, decepcionante, paupérrimo. Es como que lo llamen al VAR, todos vean que es penal y el central diga que no, el penal no lo pitó porque no quiso.

“Mis respetos al línea, porque se plantó y estas cosas a nosotros como equipo, como institución nos fortalecen y nos hace seguir trabajando”, afirmó.

Abelenda llenó de elogios al delantero Jonathan Mc Donald, quien fue el encargado de lograr la paridad de los norteños.

Gracias a Dios conseguimos el empate, lo de Jonathan, es un profesional, un jugador emblema de este país y como él, otros jugadores están creyendo en el trabajo.

“Es beneficioso volver a tener un goleador nacional que está cerca de conseguir un objetivo importante”, manifestó.

Sobre el partido, Abelenda destacó el empate y pese a que no consiguieron los tres puntos quedó satisfecho con el trabajo de sus jugadores.

Jonathan Mc Donald logró el empate para los toros. John Durán. (JOHN DURAN)

“A triunfo no sabe porque era importante para nosotros los tres puntos, pero después, viendo el contexto de cómo se presentó el juego, no era lo que buscamos en el primer tiempo, lo que buscó Alajuelense, pausarlo, hacerlo lento, caímos en eso y al ir perdiendo con dos goles de ventaja de ellos y fue importante el empate.

“Nos deja un buen sabor porque los jugadores nos siguen demostrando que tienen garra, adquiriendo un ADN importante en esta institución que queremos lograr”, afirmó.