Técnico de Toluca fue muy franco sobre un detalle que lo incómodo en Costa Rica

Renato Paiva, director técnico del Toluca se fue incómodo con el gol que les marcó el Herediano. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Renato Paiva, técnico portugués que dirige al Toluca de México, fue muy franco sobre lo que fue el partido de ida en el que su equipo triunfó 2-1 ante el Herediano por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, ya que se fue con un clavo.

A pesar de la victoria, al luso hay un detalle que lo tenía incómodo y que abiertamente lamentó, como lo fue el gol de los florenses, pues afirma que hicieron un partido muy correcto y se debieron ir con el marco en cero.

“El buen sabor es ganar, ganar es muy importante y más a un rival difícil. Esperaba una mejor entrada de nuestro equipo. Ayer lo afirmaba y hoy no fue un partido extraordinario de nuestra parte, pero me quedo con ese marcador, con la victoria. Esperaba marcar más goles, porque hicimos el juego para eso, lo que no esperaba era recibir un gol, la jugada me deja muy molesto, el partido no estaba para eso”, comentó.

Toluca dominó el partido en la mayor parte del tiempo ante el Herediano. (JOHN DURAN)

Paiva reconoció que la expulsión de John Jairo Ruiz, a los 12 minutos, les acomodó un juego en el que no se sentían cómodos al principio, pero que tuvieron la inteligencia y la capacidad para sacar provecho a la oportunidad que se les abrió.

“Con la expulsión, el partido fue menos complicado para nosotros. En algunos momentos no encontramos espacios por dentro y eso nos costó las pérdidas de balón de Herediano. Intentamos corregir mucho en este equipo, si no encuentran los espacios hay que mover el balón”, destacó.

Sobre lo que será la mejenga de vuelta en Toluca, el profe afirmó que tienen claro que son vistos como el equipo favorito, algo de lo que no tienen que tener temor de aceptar, pero que deben demostrarlo en la cancha.