Técnico del Cartaginés le hace una advertencia al Saprissa

El entrenador del Cartaginés, Mauricio Wright, dijo este viernes en conferencia de prensa cómo pretende hacerle daño al Saprissa para lograr los tres puntos y ver de muy cerca la posibilidad de conseguir el liderato.

Mauricio Wright va con todo ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés recibe este sábado al Saprissa a las 5 de la tarde en el estadio Fello Meza, en un partido de altos quilates, ya que enfrentará al primer lugar del torneo, Saprissa con 34 unidades contra los brumosos, que son terceros en la clasificación con 32 unidades.

En el medio de ambos está Alajuelense con 33 puntos, por lo que el juego cobra mucha relevancia para las tres instituciones.

Wright comentó con relación al partido, que no cambiará la vocación ofensiva que ha mostrado el equipo en los dos partidos que ha estado a su cargo, en los que suma ocho goles a favor, luego de un 4 a 0 ante Puntarenas en el Lito Pérez y un sufrido 4 a 3 frente a San Carlos, en el Fello Meza.

Wright advirtió que no cambiará el planteamiento ofensivo ante Saprissa, aunque lógicamente, tendrá mayores cuidados con el plano defensivo.

“Si cambiamos nuestro accionar y pensamiento, nos confundimos. Tenemos que jugar igual, analizamos videos de Saprissa, sabemos lo que es en táctica fija e igual Saprissa analiza al Cartaginés, eso no es un secreto.

El Cartaginés de Mauricio Wright lleva ocho goles en dos partidos. (Cartaginés)

“Estamos consolidando una idea, no vamos a dejar de hacerlo, porque nos ha dado resultados, no soy un técnico cambiante, que entrena una cosa en la semana y hace otra en el juego. No, lo que trabajamos en la semana es lo que vamos a jugar, a veces sale bien, otras no tanto”, expresó Wright.

Mauricio reconoce que Cartaginés tiene una de las mejores ofensivas del torneo y está despertando. Los ocho goles que lleva en dos juegos, desde que asumió, llenan al equipo de motivación.

“Es una buena estadística, pero solo el juego dira cómo estaremos; no es fácil meterle goles a Saprissa, es un gran rival el que tenemos por delante, pero estamos pensando en lo que podemos hacer y defensivamente tenemos que estar concentrados”, añadió.

Además, dijo que el equipo en lo anímico está muy bien, que los resultados dan confianza para que el Cartaginés esté seguro de lo que hace en el terreno de juego.

“Será un buen partido, nadie va a regalar nada. No espero a un Saprissa muy destapado, tendrán precauciones también, pero nosotros tenemos un equipo muy competitivo”, comentó.