Técnico del Cartaginés: “Si no clasificamos nadie nos va a quitar que hicimos un buen torneo”

Greivin Mora, técnico del Cartaginés reconoció cuáles fueron los pecados que cometió el club y lo que deben hacer para avanzar a semifinales. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Greivin Mora, técnico del Cartaginés, reconoció que no puede retroceder el tiempo para cambiar el escenario de su equipo en este momento.

Luego de la victoria ante Pérez Zeledón, el entrenador brumoso habló del escenario con el que se enfrentarán la próxima semana, en donde dependen de los resultados de cuadros como Herediano y Saprissa, para aspirar a una clasificación a semifinales.

“Nosotros debemos ganar estos partidos. Tuvimos encuentros en los que teníamos que obtener mejores resultados, pero no puedo retroceder el tiempo para que estos resultados cambien, lo único que depende de nosotros es ganarle a Sporting.

LEA MÁS: ¡Vive, vive! Cartaginés se aferra a un milagro y mete presión a Herediano, Saprissa y Guanacasteca

“Lo que me compete es mentalizarnos para ganar y el destino dictará si nos toca clasificar o no. Si no clasificamos, nadie nos va a quitar que hicimos un buen torneo, pues llegaríamos a 37 puntos”, afirmó.

Mora es consciente de que los blanquiazules no han tenido un buen nivel como visitantes y por eso, aclaró que el juego de la próxima semana, será el más importante.

“No hemos sido fuertes de visita, pero si ganamos, el resto son aprendizajes, y si clasificamos será con el partido más importante. Hemos comprendido la forma cómo debemos jugar, en donde no tenemos margen de error, no depender de los resultados.

“No voy a estar pendiente de los otros resultados, porque eso me va a generar estrés y no quiero trasladar eso a los jugadores; sería un error estar con el teléfono viendo los otros resultados, lo único que nos sirve son los tres puntos y ya”, añadió.

Los brumosos buscarán el resultado ante Sporting y cruzarán los dedos en espera de los demás resultados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Justificación

Propiamente, respecto al juego entre brumosos y guerreros, Mora dijo con contundencia que el primer tiempo fue para Cartago y el segundo para Pérez Zeledón.

“No sé si por los nervios nos costó el control del balón, pero a estas alturas del torneo, hay que sufrir para llegar con vida a la fecha 22. Desde la fecha uno estamos peleando clasificación, hoy (domingo) hicimos lo que teníamos que hacer, tuvimos el marco en cero y empatamos en puntos a Heredia.

“La última jornada será intensa para todos los equipos que están peleando la clasificación; teníamos que llegar a la última fecha con opciones y para eso ganamos hoy”, afirmó.

El timonel también justificó algunos resultados y dijo que los parones los hicieron correr de más, para no perder ritmo de competencia.

“Con la Selección, el ritmo de juego se pierde, tuvimos que hacer un amistoso para no estar 15 días sin jugar. La época lluviosa, que nos golpeó tanto, nos dificultó porque tuvimos que ajustar las tareas, ya que las canchas no estaban en buenas condiciones”; señaló.