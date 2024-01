Técnico del Cartaginés tiene curiosa historia de cómo vivió el logro más importante de los brumosos

Cartaginés fue campeón de Concacaf en 1994 al derrotar 3-2 en la final al Atlante de México. Foto: Archivo GN

Al mexicano Mario García, técnico del Cartaginés, lo une una curiosa historia con el club mucho antes que llegara al banquillo brumoso y en la que fue testigo de cómo consiguieron uno de los principales logros de su historia, como lo es el campeonato de Concacaf de 1994.

El entrenador recuerda a la perfección aquel 5 de febrero de 1995 en el estadio Spartan, en San José, California, Estados Unidos, donde se definió el título del área entre los brumosos y el Atlante de México, club con el que jugaba en ese entonces y en el que fue titular en aquel encuentro.

Esa fue la primera vez que García escuchó el nombre del Cartaginés, entraron a la cancha como los grandes favoritos, dirigidos por un técnico como Ricardo La Volpe y con figuras como Hugo Sánchez en ataque.

Al finalizar el partido, don Mario tuvo que ver cómo su equipo cayó, ante sorpresa de muchos, contra un rival que jamás había obtenido un torneo internacional. No fue la mejor manera de conocerse, pero las vueltas del fútbol los harían reencontrarse 29 años después.

“Me hablaba gente que llegó al Cartaginés hace más de 30 años y es curioso, porque yo juego una final como jugador contra Cartaginés en Concacaf y la perdemos y lo que recuerdo muy bien es que lo hicimos ante un rival que jugaba muy bien al fútbol, nos ganaron jugando bien. Ese Atlante en el que yo estaba jugaba bien y el rival nos gana usando esa misma arma”, destacó.

Cuando García llegó al estadio Fello Meza y vio el trofeo del águila que les ganaron en ese entonces, más bien le sirvió de inspiración para motivarse a conseguir sus objetivos en el club.

“La gente de prensa de Cartaginés me mostró el trofeo, ahí tengo la ficha del partido, tengo el video y es un partido que quiero ver de nuevo, recordar, verme en ese momento contra el Cartaginés”, dijo.

Mario García quiere devolverle al Cartaginés el brillo y calidad en el fútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Que no pasen otros ochenta años

Para García haber presenciado como los brumosos consiguieron un título tan importante y con buen fútbol es una muestra de lo que pueden hacer, porque si antes se consiguieron campeonatos no hay nada que diga que ahora no se puedan hacer.

Al entrar al camerino y al ver el terrible 2023 que vivió el club, luego de un 2022 de ensueño en el que volvió a quedar campeón tras más de ochenta años sin serlo, les dio una frase más que contundente.

“Yo se lo dije a los muchachos, ‘‘que no pasen otros ochenta años sino solo unos meses para tener la ilusión, la esperanza y el objetivo de ser campeón”, destacó.

Don Mario está comprometido con un objetivo que afirma es vital en su manera de ver el fútbol, el cual es jugar bien.

“Yo me críe como jugador y como entrenador en el buen fútbol, que es construir, tener la pelota, no permitir que el rival juegue, no conozco otra manera de hacerlo ni como entrenador ni aficionado de concebir el fútbol”

“Lo voy a intentar, creo que hay jugadores de buen pie en el equipo, puedo pecar de hablador, pero la intención es esa, ojalá lo logremos, jugar bien y obtener resultados. Vengo de un equipo que en tres años y medio logró mucho, obvio, me dieron tres años y medio. Acá de que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar en cada oportunidad que tengamos”, explicó.

Cartaginés se arrolló las mangas para iniciar con todo en el Clausura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

El Cartaginés en su historia ha tenido equipos que han jugado realmente bien, que hicieron historia y son recordados por su vistoso estilo pese a que no ganaron campeonatos, como por ejemplo el famoso Ballet Azul en los años setenta.

García tiene claro que quiere hacer que la gente cuando escuche la frase “buen fútbol” piense de inmediato y reconozca a su equipo en esa categoría.

“Yo sé que es un lugar en el que el buen fútbol se puede apreciar de parte de los jugadores y de la gente. Conseguirlo es bien difícil, pero yo aspiro a eso, si lo logro aplausos, si no lo logro, por lo menos lo voy a intentar, pero no me voy a quedar con eso, hacer que los jugadores lo intenten, porque son buenos jugadores, es simplemente ponerlos, juntarlos para que desplieguen el fútbol que tienen”, aseguró.

El azteca está seguro que tiene el material para cumplir sus planes, ya dio una pequeña pincelada el sábado en el triunfo ante Santos 2-0, este martes lo brumosos tendrán su segunda gran prueba al recibir en casa a Guanacasteca a las 8 p. m.