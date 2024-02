Técnico del Cartaginés utiliza una frase de “Cebollitas” para justificar derrota ante San Carlos

Mario García reconoce que deberá trabajar muy duro para afinar al Cartaginés. (Mayela López)

Mario García, técnico del Club Sport Cartaginés, aplicó una de las frases más conocidas de la serie argentina “Cebollitas” para explicar por qué perdieron ante San Carlos 2-0.

Lo resumió en un simple: “fue culpa mía” para adjudicarse la responsabilidad por no practicar una táctica que les pasó factura.

“Fue culpa mía, por no haber entrenado jugar con diez jugadores desde el minuto diez, pues jugamos con uno menos, no lo hemos entrenado y fue mi culpa que los muchachos no me entendieran que podemos atacar con diez y ante un equipo tan difícil no fue sencillo.

“Realmente pienso que podemos seguir jugando desde atrás con uno menos, pero no lo entrené, es innegable que en 20 a 25 entrenamientos no los contemplas y hoy nos afectó”, comentó.

Además, el profe indicó que ahora será más analítico a la hora de plantear al equipo para que no se vean sorprendidos como ante San Carlos.

“Antes de la expulsión fui demasiado agresivo en el planteamiento y tengo esa culpa de aventarlo, porque en el momento que nos acomodábamos cayó el penal, la expulsión y se complicó todo. Pese a eso, los muchachos hicieron un buen trabajo a pesar de las circunstancias, defendimos bien, pero atacar con uno menos es complicado”, finalizó.