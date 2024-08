Técnico del Managua FC tachó a un periodista de Columbia de “saprissista”

Flavio Da Silva, técnico del Managua FC, entró a la conferencia de prensa, luego del partido contra Saprissa, con los tacos de frente.

El entrenador, no más entrando, manifestó que la tercera anotación morada no había sido gol, porque, según él, la bola nunca entró y que, incluso, había chequeado la toma. “Eso no fue gol”, sostuvo.

Managua FC reclamó que el tercer gol no entró. (Facebook )

Managua FC perdió con Saprissa 3 a 2, con un gol en el último minuto de reposición, luego de estar dos veces arriba en el marcador.

Precisamente, el periodista de Columbia, Luis Quirós, le presentó ese contexto de tener la ventaja dos veces en el marcador y que su escuadra no había sido capaz de mantenerla. ¿Dónde estuvo el error para no mantener la ventaja?”, le preguntó el también estadígrafo.

Y Da Silva no respndió a la pregunta, sino que le tiró al colega.

“Usted es de Saprissa, verdad, porque hizo un comentario muy bueno porque como usted comentó, estábamos dos veces adelante. Ya le contesté”, dijo.