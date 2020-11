Sí, pero me retiré a los 16 años. No le voy a decir que fue por una lesión grave, pero sí tuve lesiones tontas, una muñeca, una vez el tobillo, un esguince, pero me recuperaba y llegaba a entrenar, pero me fui desmotivando. El 2013 fue el peor año, ¡tuve tantas lesiones! Para ese entonces llegó la Fundación Madrid y estaba lesionado, pero le había pedido al equipo que me dejara entrenar a los niños del equipo. Como llegó esa academia me metí al curso y me interesó mucho. Cuando volví a entrenar, ni me concentraba en los entrenamientos pensando en las prácticas de los chiquitos. Descubrí que me gustaba ser entrenador de niños. Sentí que era lo mío y me puse a estudiar para técnico, primero ese curso, luego unos cursos de Saprissa aquí en Nicaragua y luego una pasantía en Costa Rica. Así arranqué. Luego saqué la licencia en el Barcelona.