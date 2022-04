Técnico español que fue campeón en Costa Rica analiza la labor de Albert Rudé e Iñaki Alonso

Albert Rudé e Iñaki Alonso siguen sin convencer desde que llegaron al país. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Albert Rudé e Iñaki Alonso, técnicos de los dos equipos más grandes del país, Alajuelense y el Deportivo Saprissa pasaron un viernes de horror, pues perdieron sus partidos y sus aficiones pidieron a gritos su salida.

Por eso, buscamos a un técnico español que sí lo ha ganado todo y sabe cómo ser campeón en Tiquicia: Juan Luis Hernández Fuertes, quien coronó a Herediano en el torneo de 1993, dirigió a otros clubes como Cartaginés, equipos a los que salvó del descenso.

También dirigió a la selección nacional en la eliminatoria hacia Francia 98, dándole al país el primer resultado positivo en el estadio Azteca: un marcador de 3-3 conseguido contra los mexicanos, el 9 de noviembre de 1997.

Hernández cuestionó el desempeño de sus compatriotas y analizó lo qué pasa en Tibás y Alajuela.

No la ve contra el Sapri — Albert Rudé fue anunciado como técnico de Alajuelense, el 30 de setiembre del año pasado. Suma 23 juegos como técnico rojinegro. Avanzó a los erizos a la final contra Saprissa y quedó eliminado, luego de perder 2-1 y 0-0. En el presente campeonato suma 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas. El 13 de febrero pasado perdió el primer clásico contra Saprissa, al caer 1-0 en el estadio Nacional.

El técnico Juan Luis Hernández Fuertes criticó a sus compatriotas Albert Rudé e Iñaki Alonso. Albert Marín. (Albert Marin)

Sin experiencia

Sobre el entrenador liguista, Hernández cuestionó su capacidad, al no tener experiencia en el banquillo.

“Lo he dicho antes y lo diré ahora, al entrenador de la Liga (Rudé) no lo conozco, pero sé que está debutando en primera división, entonces no se vale, yo no puedo poner a un jugador de canchas abiertas con la selección nacional de Costa Rica.

“Esta profesión además de un título, conocimiento y capacidad también requiere experiencia, por mucho que han dicho que estuvo en las aulas, que yo sepa en una aula no se juega al fútbol, no sé si en el aula en donde estaba él se jugaba al fútbol, pero yo no. A mí no me han enseñado a ser entrenador en un aula, ni tampoco he podido dirigir en primera división sin haber entrenado infantil, juvenil, segunda división”, afirmó.

Para Juan Luis, Albert llegó a la casa de los rojinegros por ser amigo del gerente deportivo, Agustín Lleida.

“Esto es simplemente porque es amigo de Lleida y de la noche a la mañana lo pusieron en el banquillo. Tienen las mejores condiciones para trabajar, pero no puedes poner en una empresa de tanta trayectoria a alguien que no tiene experiencia, capacidad ni conocimiento.

“Nos consta que no tiene experiencia y no es capaz de poner al equipo en donde se supone que debe estar, si el equipo ha estado en primer lugar y él ha dicho que no está satisfecho con lo que está viendo”, destacó.

No convence — Iñaki Alonso ha dirigido al Sapri en 20 partidos del campeonato local y en dos por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en donde quedaron eliminados ante el Pumas de México. El año pasado llevó al Monstruo a la gran final, que perdió contra Herediano. En lo que llevamos del Apertura 2021 acumula 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Rudé la pasó mal en el Morera Soto este viernes, la afición pidió su cabeza. (JOHN DURAN)

Otros rollos

Sobre el caso de Iñaki Alonso, el ibérico manifestó que le consta que Alonso tiene colmillo.

“No puedo hablar lo mismo porque me consta que (Iñaki) es un entrenador que tiene muchísima trayectoria, muchísimos años trabajando, con títulos, con conocimiento.

“Y me parece que cuando él llega a Saprissa, el equipo está en crisis y no ha sido capaz de resolverla, habría que analizar mucho más”, añadió.

Para Hernández, pueden haber otros problemas de fondo dentro del camerino morado.

“Él llega a Saprissa, porque el equipo está en crisis, lo saca de la posición en la que estaba y lo lleva a la final, me parece que el problema de Iñaki Alonso no es un problema de capacidad, de conocimientos, sino que hay algo más que desconozco.

“El equipo estaba muy mal, clasificó de milagro a la gran final y no fue campeón nacional (la perdió contra Herediano) y el inicio de la temporada actual es igual a la anterior. Iñaki es un entrenador que ha trabajado en cualquier categoría, divisiones menores y me consta que tiene la capacidad, posiblemente se esté repitiendo el mismo patrón del torneo pasado”, dijo.

Al consultarle al experimentado técnico que cuál cree que es la crisis por la que pasa el Monstruo.

“Yo no lo sé, para saber los problemas de una institución hay que estar adentro, yo estoy diciendo que Saprissa es el mismo Saprissa del año pasado. Ahora, cuando llegó Iñaki, jugadores como Christian Bolaños y otros de sus compañeros dijeron que era una maravilla de entrenador, hablaban bellezas de él. Mourinho y Pep Guardiola eran cualquier cosa a la par suya.

“Hay que peguntarle a los jugadores si el mismo entrenador que los deslumbró, los sigue maravillando o si el problema son los jugadores”, comentó.

Iñaki Alonso volvió a tener una noche de pesadilla en la Cueva este viernes ante Grecia. (Alonso Tenorio)

Ralitos

Ronny González, aficionado saprissista calificó el desempeño de Alonso como deficiente.

“Hace 2 semanas fui al estadio y no me dejaron entrar hasta que terminara la práctica, porque al técnico no le gusta que vean sus tácticas. Y ayer, un mes después de entrenar a puerta cerrada, no se vio ninguna táctica. Parece que no ha entendido el fútbol nacional, yo le doy un 3 de 10″, aseguró.

Luis Diego Abarca, seguidor de Alajuelense, expresó que a Rudé le falta trabaja, pero todavía le tiene paciencia.

“Me parece un trabajo regular hasta el momento, un equipo grande como la Liga siempre está expuesto a críticas; sin embargo, estamos en una buena posición en la tabla. Siento que falta un poco de trabajo para lo que quiere Rudé, pero es un proceso. Le falta experiencia y manejo de los partidos”, dijo.