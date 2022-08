Técnico Johnny Chaves falleció este viernes

Johnny Chaves luchaba contra un cáncer. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Johnny Chaves falleció este vierne a los 61 años, luego de perder la batalla contra un cáncer que lo aquejaba desde finales del año pasado.

En el mes de marzo, Chaves se alejó de las canchas para enfocarse en su recuperación y dejó la dirección técnica del Municipal Grecia.

“Vengo enfermo desde el año pasado, al cierre del campeonato. No hice la pretemporada y después me incorporé al equipo. Hace poco estuve semana y media fuera, estaba en un tratamiento en el hospital, ahí haciéndome exámenes, no estaba grave ni mal, sino que estaba cumpliendo con el proceso que llevo”.

Johnny Chaves: “La salud va mejorando, no hay molestias, hemos tenido que recuperar fuerzas”

“Ahora estoy en otra fase, en un tratamiento especial que es una vez cada 22 días e igual requiere de todas mis energías”, le dijo a La Teja luego de su salida de las panteras.

La última vez que se le vio en público fue el 22 de marzo pasado, cuando la Asociación de Entrenadores le dedicaron un almuerzo y recogieron fondos para ayudarlo con su tratamiento.

Ese día acudieron técnicos como Hernán Medford, Alexandre Guimaraes, Erick Rodríguez, Ronald González, José Giacone, Géiner Segura y Mauricio Wight.

Chaves era educador físico, contaba con licencias A, B y C de entrenador. En el país ha dirigido a Pérez Zeledón, Cartaginés, UCR, San Carlos y Grecia y también entrenó al Deportivo Mictlán en Guatemala.

¡Paz a sus restos!