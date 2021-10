Técnico salvadoreño que trabaja en el país: “Me duele la actualidad de Costa Rica”

Mario Cedillos Guth es un técnico salvadoreño que vive en Costa Rica y trabaja formando a jugadores en liga menor, por lo que el domingo dividirá su corazón cuando la Selecta visite a la Tricolor, a las 4 p. m. en el estadio Nacional.

Mario Cedillos ha estado en varios proyectos de ligas menores en Costa Rica. Cortesía. Mario Cedillos ha estado en varios proyectos de ligas menores en Costa Rica. Cortesía. (Cortesía)

Cedillos, de 39 años, trabaja en el Colegio Franco Costarricense y en la Academia Geckos, en Santo Domingo de Heredia, formando jóvenes.

El salvadoreño vive en nuestro país desde el 2012, por lo que dice sentirse un costarricense más. Se casó con una tica llamada Laura Fournier y ambos esperan a su primer hijo, que nacerá en diciembre y al que le pondrán Nicolás.

Don Mario verá el juego con su esposa en su casa en Cariari, de Heredia, con la esperanza de que la Selecta saque por lo menos un empate, pero lo ve complicado.

“Es un sentimiento bonito, porque yo tengo dos selecciones a las que quiero mucho, prácticamente Costa Rica es mi casa y agradezco a este país todo lo que tengo y por abrirme las puertas pero, sin embargo, voy a apoyar a El Salvador porque solo uno puede ganar, pero por mí que ganen los dos”, explicó Cedillos.

Cedilllos es el técnico del Franco Costarricense. Cortesía. Cedilllos es el técnico del Franco Costarricense. Cortesía. (Cortesía)

Dice que aunque verá la mejenga con su pareja, por su trabajo él la ve de una forma muy distinta.

[ Partido eliminatorio contra El Salvador se realizará sin público ]

“Uno lo ve un poco como aficionado, pero también como técnico. Uno observa si El Salvador utilizó el 1-4-3-3 o qué utilizó Costa Rica, porque es lo de uno. Luego hablo con Diego Henríquez (director deportivo de la Federación de El Salvador) muy amigo mío y le doy una opinión de lo que vi. No sé si le será de utilidad y luego lo transmito a los muchachos de mis equipos”, expresó.

Cedillos dice que por lo que representa el fútbol tico en la región, es rarísimo ver a la Sele como está.

“La actualidad de Costa Rica me duele, considero que Costa rica tiene el mejor fútbol y cuando vengo de El Salvador vi las ventajas que tienen aquí en comparación a mi país. Ventajas económicas, de infraestructura, aquí tienen canchas en todos lados, los equipos tienen ligas menores, allá no. El Proyecto Gol, con ese hotel, con canchas, duele mucho”, añadió.

Añade que El Salvador viene trabajando bien en los últimos años, pero que el talento que existe en Costa Rica es especial.

Mario Cedillos se casó en Costa Rica con Laura Fournier y tienen una mascota que se llama Cafú. Cortesía. Mario Cedillos se casó en Costa Rica con Laura Fournier y tienen una mascota que se llama Cafú. Cortesía. (Cortesía)

“Yo me quedo con la boca abierta con el talento de las ligas menores de Costa Rica, yo he recibido capacitaciones en Argentina sobre cómo hacer visorías. No voy a comparar, no se trata de eso, pero a la hora de hacer visorías en países como Francia o Argentina, la federación y los clubes van a buscar a los muchachos a los pueblos y aquí parece que están esperando a que lleguen.

“Yo les he dicho a muchos jóvenes que vayan a un equipo a hacer la prueba y lo que dicen es, ‘¿para qué? si ya tienen equipo y no reciben a nadie’. Es algo que me dicen mucho”, comentó.

Mario recuerda que se vino de su país para Costa Rica para sacar la licencia de FIFA, aprovechando que sus padres se habían venido dos años antes por el trabajo de su papá.

“Vendí todo allá y me vine. Allá estudié sicología, pero lo que quería era el fútbol y resulta que fui avanzando en las licencias, hasta conseguir la A y pedí trabajo en el Franco Costarricense y me lo dieron”.

Mario fue uno de los propulsores de una materia que se implementó en ese colegio que se llama Sección Deportiva Fútbol, que es una materia más y se da en Francés. Debieron formar alianzas con la misma Federación de Fútbol de Francia para que les aprobaran el curso.

Mario Cedillos compartiendo una charla con Víctor Cordero. Cortesía. Mario Cedillos compartiendo una charla con Víctor Cordero. Cortesía. (Cortesía)

Dice que su papá siempre le habló del fútbol tico por Ricardo Saprissa, que es salvadoreño.

“Al final yo creo que mi papá era admirador del fútbol de aquí. Siempre me llevaba al estadio cuando iba a Costa Rica. También he podido trabajar en proyectos de ligas menores aquí en Guadalupe, en Saprissa, Geckos. Pero mi ilusión es dirigir a un equipo femenino, también hay talento”, comentó.