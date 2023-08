Técnico y periodista avalan asignación de Claudio Vivas en Selección de Costa Rica

Claudio Vivas (izq.) indicó que solo estará en el cargo por estas dos mejengas. Foto: Fedefútbol. (Fedefútbol)

La noticia que dio la Federación Costarricense de Fútbol en designar al director de selecciones, Claudio Vivas, como director técnico interino de la Selección de Costa Rica, generó muchos temas de conversación entre los aficionados.

Por eso en La Teja le pedimos a un periodista y a un entrenado que analizaran si fue una buena decisión de la Fedefútbol y ambos lo vieron bien, pero puntualizaron varios detalles que llaman la atención.

Para José Pablo Alfaro, comunicador de Multimedios, lo vio como un acierto y era de cierta manera esperado, incluso indicó que prefirió a Vivas que a Douglas Sequeira.

“Me parece la función más fácil de concretar porque como aún no asume el nuevo comité ejecutivo y además no han nombrado al nuevo entrenador que estará definitivamente en el cargo y al ser un plazo de tiempo más corto, la mejor forma de ahorrar dinero es no teniendo que contratar a nadie externo”, comentó el comunicador.

Mientras para el estratega Kenneth Barrantes, con esto evitaron revivir viejos episodios de improvisación en la Tricolor.

“Era lo más sano, porque improvisar con un técnico que después vayan a quitar no valía la pena, estando él de planta y ya conociendo un poco a los jugadores, era lo más sabio”, explicó.

LEA MÁS: Claudio Vivas asume la Selección de Costa Rica de forma temporal pero con una condición

Ganar ganar

Otro aspecto que llamó la atención es que la elección final para Vivas fue consensuada por el actual comité ejecutivo y el próximo que asumirá en unas semanas.

“Pienso más que armonía, es un tema que era favorable para ambas partes, tanto para el comité ejecutivo actual, liderado por Rodolfo Villalobos, que tomó la decisión más simple y el nuevo comité le favorece porque así se puede tomar más tiempo para elegir al nuevo entrenador”, expresó Alfaro.

Para Barrantes, esto le cae muy bien para mejorar la imagen de la Federación, que en las últimas semanas no ha sido la mejor.

“Mientras haya buenos entornos en todo sentido, es muy beneficioso, porque no hay mucha lucha de poderes, parece lo que en este momento salió para bien del fútbol, se hizo lo correcto y le ayuda a mejorar su entorno”, agregó Barrantes.

Claudio Vivas asumirá a la Tircolor en la próxima fecha FIFA en setiembre, en pocos días se confirmarán los fogueos contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.