Técnicos dictan sentencia sobre quiénes pasaron y se quedaron en el examen de Copa Oro

Medford y Kenton coincidieron que parte de la responsabilidad del fracaso en Copa Oro fue por los jugadores.

Muchos le tiran la culpa al técnico Luis Fernando Suárez por lo visto en la Copa Oro, pero también es claro que los jugadores tienen su cuota de responsabilidad y algunos hasta no se vieron cómo en sus mejores tiempos.

Es por eso que conversamos con dos técnicos experimentados estrategas del fútbol nacional que analizaron la actuación de los jugadores e indicaron quiénes pasaron o perdieron la prueba tras el certamen.

Para Hernán Medford los jugadores tiene culpa del bajo rendimiento mostrado, pero tiene claro que el técnico Luis Fernando Suárez es el principal responsable.

“Los jugadores tienen su responsabilidad, eso uno no se los puede quitar y está claro, lo que pasa es que cuando uno habla del técnico y después uno no ve por donde porque a veces uno como técnico trata de hacer un giro cuando las cosas no andan bien, pero ya con dos años y resto si no lo ha hecho, diay ¿cuándo lo va a hacer?

“A nosotros como entrenadores no nos dan ni tiempo, pero vea la cantidad de tiempo que tiene este señor (Luis Fernando Suárez), es decir, los jugadores son responsables, pero todo el tiempo que tuvo para cambiarle la mentalidad, para trabajar con ellos y hacerlos actuar diferente no sucedió”, comentó.

Hasta agregó que eso ha generado otras consecuencias, como consolidar figuras jóvenes.

“Obviamente, sin quitarle la responsabilidad al jugador, está quedando en deuda la nueva generación, hoy en día no tenemos un jugador consolidado entre los 19 y 23 años, que se hable que es la figura de Costa Rica y pueda hacer la diferencia en el fútbol costarricense”, agregó.

Entonces, bajo esa arista le preguntamos al Pelícano cuáles jugadores le quedaron debiendo y fiel a su estilo de decir las varas como son, resumió en una corta respuesta quién fue el único que pasó la prueba.

“El que anduvo mejor fue Kevin Chamorro, cuando el portero es el mejor es porque te llegaron por todos lados, las estadísticas dicen que cuando un portero tiene en un torneo tan corto casi 20 a 30 atajadas es porque te superaron en casi todo”, explicó.

El futuro de Luis Fernando Suárez será clave para ver si los jugadores mejoran su nivel en la cancha.

Kenton difiere

Rodrigo Kenton coincide en varios puntos de Medford como en decir quién incidió para que los jugadores se vieran tan mal, no obstante, de una augura que su nivel no cambiará de la noche a la mañana.

“Si la cohesión del grupo no está bien hecha va a ser difícil que Joel Campbell o Kendall Waston destaquen, porque todos los problemas que se están reflejando ahora vienen arrastrándose por la falta de transición generacional que no se dio, entonces al no darse esto puede ir de mal en peor”, opinó.

Pese a eso, en ciertos jugadores vio chispazos de esperanza, pero para que eso sea en una posibilidad real en el futuro, hay que bretear mucho.

“La verdad es que lo que vimos en la Copa Oro fue un poquito mejor de lo que habíamos visto anteriormente, yo diría que la base está ahí y hay que trabajar muchísimo con esos jugadores, por ejemplo, Josimar Alcócer pinta cosillas interesantes, lástima que no se pudo ver al muchacho Carlos Mora, Cristopher Núñez y Wilmer Azofeifa también fueron interesantes.

“Son muchachos que están apenas dando sus primeros pasos, entonces no sabemos si van a mantener ese nivel, pero hay que buscar más jugadores creativos, que tengan esa dinámica y velocidad como bien juega México”, explicó.

Para la afición uno de los que destacó en medio del huracán fue al defensor Juan Pablo Vargas y para don Rodrigo sacó la tarea, pero agregó que una de las broncas más grandes que tienen los jugadores es un detalle que aún no han pulido.

“Sí cumplió, puede considerarse como un elemento para la selección, aunque hay gente todavía ahí afuera que está pidiendo oportunidad, pero podría considerarse por el biotipo, por el juego aéreo y su nivel internacional. Pero el problema de Costa Rica no está en defensa y en ningún equipo, el verdadero problema de los equipos está en la fase de creación y definición”, culminó.

Ahora será cuestión de tiempo para ver si los próximos convocados a la Selección Nacional logran cambiar esa mentalidad y mejoren la imagen en la cancha, un detalle que sigue debiendo.