Teletica anuncia una importante noticia sobre el Mundial de Clubes

Teletica transmitirá en exclusiva el Mundial de Clubes en el país. AFP (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

Teletica transmitirá de manera exclusiva el Mundial de Clubes 2025 en Costa Rica, a través de sus diferentes plataformas.

Este jueves, Televisora de Costa Rica anunció que los juegos del torneo de clubes más importante del mundo podrán verse a través de Teletica Deportes, TDMax, TD+ y Teletica Radio.

“Nos sentimos felices de anunciar que la afición costarricense podrá ver en exclusiva el evento futbolístico más importante de este año, que reunirá a los equipos más laureados de seis confederaciones internacionales: la AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC y la UEFA” aseguró René Picado Riba, gerente de Contenido de Teletica.

El Mundial de Clubes será del 14 de junio al 13 de julio y en este competirán los campeones de sus respectivas confederaciones, entre ellos el Real Madrid, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Inter de Milán, Boca Juniors, River Plate y Juventus.

“La audiencia nacional podrá disfrutar de los 63 partidos a través de la aplicación TDMax. Muchos de los juegos también serán transmitidos por Teletica Deportes en señal abierta y en TD+ en señal de cable. Todos los detalles, el análisis y el seguimiento al Mundial de Clubes FIFA 2025 se complementará con la cobertura informativa desde Teletica Radio 91.5 y Teletica.com”, agregó Picado.

El Mundial se disputará en 12 sedes, en Estados Unidos. El partido inaugural será en el Estadio Hard Rock de Miami y la final se jugará en el Estadio MetLife en Nueva Jersey.

Las otras sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter & Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, DC).