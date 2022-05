“Tengo un lunar que me inquieta mucho y no se qué debo hacer”

Los lunares pueden generar problemas graves de salud. Archivo.

Los lunares o nevus son unas lesiones en piel que pueden ser elevadas, de bordes regulares o irregulares, pigmentadas o no.

Lo primero en estos casos es recomendar qué es lo que no se debe hacer. No se debe pensar que es normal, que no hay ningún problema, que luego se resolverá, ya que un lunar puede ser una lesión de alto riesgo, que puede incluso generar problemas graves de salud, llegando a ser el origen de una patología oncológica y causar la muerte.

Los lunares, como tales, tienen una serie de características que es importante determinar. En otras palabras, si usted tiene un lunar que le pica, que se descama, que sangra, que ha crecido rápidamente o ha cambiado en su forma a lo largo del tiempo, es importante que consulte a un doctor.

Actualmente se debe tener muy claro que las lesiones de piel son una de las patologías que van en incremento, siendo el cáncer de piel una patología que se ha vuelto muy frecuente de diagnosticar en la población. Sobre todo si los pacientes han tenido una sobre exposición al sol, ya sea por trabajo o recreación. Además, si la persona tiene una piel clara, ojos claros o cabello claro, predispone a un mayor riesgo de quemaduras de piel.

Muchas veces se piensa pensamos que las lesiones peligrosas para la piel, se dan solamente en los sitios visibles, pero esto no es así, existen lesiones malignas en la piel que pueden formarse en la planta del pie, en zonas cubiertas como la espalda y el abdomen, entre otras.

No es una buena práctica que el paciente arranque literalmente la lesión, ya que más bien puede estimular su crecimiento y diseminación.

Siempre que hay dudas sobre una lesión de piel es mejor realizar una biopsia y así tener plena tranquilidad de un resultado que le indique que todo está bien. Incluso las lesiones que tienen características de no ser benignas, a la hora de eliminarlos se deben de quitar los bordes completamente, para evitar así que queden partes de la lesión.

