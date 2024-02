Tiago Volpi, portero del Toluca, se declaró un fan más de Keylor Navas

El guardameta titular del Toluca de México, Tiago Luis Volpi, se confesó como un fan más de Keylor Navas, guardameta del París Saint-Germain y de la Selección de Costa Rica.

Tiago Luis Volpi, portero del Toluca, admira a Keylor Navas. (Facebook)

Volpi es un portero brasileño que este miércoles enfrentará al Club Sport Herediano en el marco de la Liga de Campeones de la Concacaf, a las 5 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto, en los octavos de final de la competición.

El arquero piensa que Keylor es un ejemplo a seguir pues ha demostrado a lo largo de su carrera que con trabajo y fe se pueden conseguir las cosas.

“Me gusta hablar de profesionales como Keylor, porque al final son tipos que te enseñan que todo es posible, a base de trabajo y fe, porque quién diría que un portero de la estatura de él, hasta nacido en Costa Rica, porque hay gente que sí desmerece el lugar de donde venimos, haya ganado todo eso”, reveló.

Para Tiago Luis Volpi, sería un honor que Keylor Navas juegue en México. (GUILLAUME SOUVANT/AFP)

“Su historia es inspiradora, el portero que está por debajo del patrón natural, fuera de la media de grandes porteros (en estatura), nacido en Centroamérica, es una historia que inspira a la gente, mi admiración empieza allí. Soy un fan abierto y por eso me da gusto estar en su país. Un abrazo a Keylor”, añadió.

Volpi dijo que sería un gusto que Keylor llegue a jugar en la Liga MX.

“La estatura no cuenta, estamos en el país de uno de los mejores porteros del mundo y no es alto y ha probado al mundo que le estatura no es lo que caracteriza a un buen portero, mientras haya calidad. Soy un tipo que defiende eso”, añadió.