Tica Camila Haase hizo algo indebido y quedó eliminada en debut en los Juegos Paralímpicos París 2024

Camila Haase ahora se enfocará en su próxima participación en los Juegos Paralímpicos París 2024. Foto: Cortesía Comité Paralímpico.

Una paratleta de la delegación de Costa Rica tuvo un duro debut en una de las pruebas en las que participó en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Hablamos de Camila Haase, que fue eliminada de la final en la prueba de los 100 metros pecho de natación por un movimiento no permitido.

Uno de los jueces de la competencia vio que la costarricense habría dado una doble patada en su salida en el heat, eso no es permitido y por eso la descalificó, así lo explicó su entrenador Juan Carlos Quevedo.

LEA MÁS: Estos son los ocho atletas ticos que participarán en los Juegos Paralímpicos y los horarios en que competirán

“Fue la intervención de un juez, él observó la falta de Camila que fue una doble patada de mariposa en la salida que dio motivo a la descalificación. Fue un movimiento involuntario”, explicó.

Camila, por su parte, se mostró sorprendida por la decisión, pero le dio vuelta a la página rápidamente.

“He realizado esta prueba muchas veces y no he sentido esa falta. El juez lo vio así y no se puede hacer nada. Ahora concentrada para el 200 combinado”, comentó la costarricense.

Camila se enfocará en su siguiente participación, en la eliminatoria de natación en los 200 metros combinados, el próximo jueves 5 de setiembre a las 2:45 a. m. hora costarricense.