“Trabajé ocho años como representante del Campamento Michael Jordan en Latinoamérica, Europa y Sudamérica y me fue bien. Luego Michael cerró el campamento y me dieron la representación de Kobe Bryant acá, él decide retirarse, no quería nada con el básquet, pero su hija ‘Gigi’ (así le decían de cariño a Gianna) empezó a jugar, fundaron la academia y me dieron la representación”, dijo.