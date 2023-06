Tico en Florida tomó un micrófono para decirle a Luis Fernando Suárez lo que le salió del corazón

Alfy Vásquez, un costarricense que vive en Miami, mandó a hacer esta bandera. Foto: Cortesía

Alfy Vásquez, un aficionado costarricense que vive en Miami, Florida, pudo ser este lunes la voz de muchos ticos que están cansados y hartos del desempeño de la Selección de Costa Rica y de su entrenador, Luis Fernando Suárez.

Este tico, dueño de una empresa de remodelaciones, fue al DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, bien armado con un micrófono, un parlante, una manta con una bandera tica con los nombres y rostros de varios personajes de la Fedefútbol y se hizo sentir, su mensaje se escuchó a lo grande.

Al escucharlo con tanta vehemencia y pasión pidiendo la salida del técnico, muchos se unieron a él, medios de comunicación allá lo entrevistaron, fue uno de los líderes del grupo que antes de la mejenga ante Panamá gritaba “fuera Suárez” y adentro del estadio estaba en el bullicioso grupito al que mandó a callar Celso Borges.

Aficionado tico exige salida de Luis Fernando Suárez

La Teja habló con ese fiebrazo, quien a pesar de todas las decepciones y amargura que siente, estará este viernes en Nueva Jersey para ver el partido ante El Salvador, eso sí, de nuevo con todo su arsenal, el cual mantendrá hasta que que no se vuelen al técnico.

LEA MÁS: Video: A galillo pelado, ticos en Florida piden la salida de Luis Fernando Suárez

“Soy muy fiebre de la Selección, siempre que viene la Selección o un equipo de tico trato de verlos a donde estén, pero ahora estoy muy preocupado por lo que estoy viendo, igual vamos a apoyar a la Sele a donde vaya, pero por eso decimos “fuera Suárez”, es lo que necesitamos.

“Cuando la Selección o un equipo viene es una satisfacción muy grande para nosotros. Acá viene Saprissa y, aunque yo no sea saprissista, voy a verlos porque veré un partido de un equipo tico, porque ante todo soy costarricense. Lo que la gente habla allá para nosotros generalmente está aislado, pero en este caso no, porque hasta nosotros lo vemos, no queremos seguir viendo esto”, comentó.

Alfy Vásquez la pasó de lo lindo con personajes ticos como Huanelgue y Juanka Galindo. Foto: Cortesía

Desde su vehículo, Vásquez se hizo escuchar por el parlante que andaba, al rato lo podían escuchar adentro del estadio desde antes que empezara la mejenga con sus gritos de “fuera Suárez”.

“Después de escucharlo en la conferencia de prensa con Panamá estoy más convencido que se tiene que ir, el problema es el juego de la selección, la apatía del entrenador. No puede decir Suárez que él no es el problema, porque a ver, es cierto que no es el único problema, pero es uno de los principales.

“Acá no es Alfy el que convoca jugadores, no es el que se peleó con Manfred (Ugalde), no es el que tiene sentado a Carlos Mora o Aarón Suárez, no llama a Cristian Gamboa, no es el que le da permiso a Keylor Navas para que haga lo que le da la gana, eso ha sido él”, comentó.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez confirmó lo que nadie en Costa Rica quiere escuchar

Para el fiebrazo, el momento de actuar es apenas termine la Copa Oro, apenas Suárez ponga un pie en el país hay que decirle adiós, no importa si toca pagarle, pues será más dañino dejarlo.

En el estadio, Alfy Vásquez hizo sentir su voz. Foto: Cortesía

“Yo creo que podemos salir de Suárez al costo que sea y cualquier técnico que venga nos clasifica, hasta Yashin Quesada nos clasifica al Mundial, si el Mundial que viene es un queque clasificar, no debería darnos problema sin los tres grandes”, agregó.

Banderón

Además de su potente mensaje, destacaba por el banderón que andaba, una manta con los colores patrios que pedía la salida de Rodolfo Villalobos, Juan Carlos Rojas, Luis Fernando Suárez, Douglas Sequeira y, por error, incluyó al exportero del Saprissa Fausto González.

Meter a Fausto acabó como una anécdota, porque a quien querían meter era a Ricardo González, quien está como preparador de porteros de la Sele, pero la persona que confeccionó la manta los confundió y el día que se las día ya no tenían tiempo para cambiarla y así se fue.

Esta bandera lucía en el estadio en Florida, a donde Costa Rica se enfrenta a Panamá. Foto: Cortesía.

“Rodolfo Villalobos es uno de los principales enemigos del fútbol nacional, Juan Carlos Rojas, Douglas Sequeira que si tuviera un poquito de vergüenza no se presentaría a un partido de la Selección, a donde quiera que ha ido ha sido fracaso en fracaso, todo eso se le transmite a los jugadores.

“Enumerando todas esas cosas, la agarramos, las metimos en una manta, la mandamos a hacer y estamos recorriendo los estadios con ella, vamos a New Jersey a apoyar a la Sele, pero a decir lo que pensamos con todo el respeto debido, porque no se puede decir por ahí que se les mandó un madrazo o algo así, de mí parte nunca, lo que le pedimos es que renuncien por amor a Costa Rica”, comentó.

Alfy es manudo, de esos de hueso colorado, pero no se deja llevar por los colores y contó la decepción que sintió por la actitud que Celso Borges mostró con ellos y qué fue lo que le dijeron para que asumiera esa actitud.

“Lo que le dijimos a Celso es que él ya no está para la Sele, cuando nos mandó a callar, yo estaba detrás del técnico, de las bancas a donde se sientan los jugadores, no le faltamos el respeto, solo le dijimos que ya no está para la Selección, acá no es la Liga o Saprissa, sino la Selección”, agregó.

El repudio para lo que está ocurriendo en la Sele ya alcanzó niveles internacionales, algo insólito.