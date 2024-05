Tico encuentra convertible de sus sueños mientras recorría Estados Unidos en moto

En las playas por su color jala muchas miradas. Foto: Cortesía.

Hace nueve años don Ricardo Collado se propuso comprarse un clásico convertible para chinearlo en su casa. Lo que nunca se imaginó es que lo cumpliría mientras realizaba otro de sus sueños, el de recorrer Estados Unidos en motocicleta.

Esta historia comenzó en el 2015, cuando don Ricardo viajaba con un compa entre los estados de Nuevo México y Arizona. Collado le contó a su amigo que desde hace tiempo quería comprarse un chuzo convertible, y ese sueño, en el momento menos esperado, se convirtió en una realidad.

“Llegando al estado de Nuevo México vimos un anuncio en un periódico del hotel donde nos alojamos. Contacté a la persona, a los cuatro días me vi con él y tiempo después estaba en Costa Rica.

“La negociación fue así, un miércoles íbamos de viaje, nos quedamos en el hotel; el domingo nos vimos en un restaurante de comidas rápidas, cuando lo vi me dije que ese era el que estaba buscando, el color me encantó y su calidad era muy buena.

LEA MÁS: Alajuelense se puso la 10 e hizo realidad sueño de fiebre que necesita ser operado del corazón

“El señor me lo prestó para que diera una vuelta y me terminó de encantar. Negociamos, le dejé un depósito, y una semana después, desde Costa Rica, le transferí el resto del dinero. Luego, el carro lo trasladaron a Miami, lo subieron a un barco y a las tres semanas me llegó a Costa Rica”, relató.

Ese motor turbo agarra velocidad en dos toques. Foto: Cortesía.

Ese chuzo del que le hablamos es un Saturn Sky Red Line color amarillo, modelo 2007, único en el país bajo esas características y una marca que solo muy pocos lo reconocen de primera entrada.

Entre sus principales características figuran su motor de 2.000 centímetros cúbicos, 260 caballos de fuerza. Su kilometraje anda por 10.700 millas, unos 17 mil kilómetros.

Lo que más le cautivó fue su color y uno que otro truco que tiene escondido, como la apertura de la tapa de motor a la inversa.

Grata sorpresa

Entre las anécdotas que ha coleccionado a lo largo de su vida figuraron dos; la primera fue gracias a un chancero que en dos toques lo sorprendió de una forma que nunca olvidará.

“Una vez llegué a una gasolinera en La Galera de Curridabat, el señor que vendía chances me dijo ‘¿ese carro es un Saturn Red Line con motor 260 turbo?’ Le respondí sorprendido ‘Sí señor, ¿cómo sabe?’ y me comentó ‘es que es mi carro preferido cuando juego Nintendo con mis hijos’”, relató.

La forma en cómo se abre la tapa del motor llama mucho la atención. Foto: Cortesía.

Mientras que la segunda vez le sacó una sonrisa al cumplirle, de forma extraña, un deseo a un señor.

“Me sucedió en un evento de Parque Viva; un señor al ver mi carro me preguntó ‘¿ese es el carro amarillo que sale en la película Transformers?’, ya que cuando lo vio, tenía las puertas y la tapa del motor abiertas, como se abre al revés. Le seguí la corriente y le dije que sí, entonces me contestó ‘ay qué lindo carro, ya cumplí mi deseo de ver ese carro en la realidad’”, contó en medio de una que otra risilla.

En todas

Para él, la mejor parte de tenerlo es que se mantiene como recién salido de la agencia.

“Una vez al año le cambio el aceite, pese que en algunos momentos el aceite está entero. Cuando necesito repuestos los pido en Estados Unidos, los filtros del aire acondicionado y aceite los consigo acá”, comentó.

Cuando más lo saca a la calle es en las reuniones con sus amigos del grupo Solo Convertibles Costa Rica, y cuando la gente lo ve en la exhibición se lo piropean.