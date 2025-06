Tico mostró posición inesperada tras el empate ante México en Copa Oro. (Juan José Fonseca/Instagram)

El creador de contenido llamado Juan José Fonseca, más conocido como Díganme Juan Jo, mostró una postura inesperada y envió un mensaje a la afición de la Selección Nacional tras el empate ante México en Copa Oro.

En un video que compartió en sus redes, el influencer dedicó el resultado a quienes dudaron de la Tricolor y quienes no creen.

“Este partido se lo dedico a los ticos que juraron que México nos iba a golear. Le anulan el gol a México. Celebro el empate y creo en la Sele”, expresó Fonseca, dejando claro su respaldo al equipo.

Las palabras del tico provocaron reacciones entre los aficionados: “A USA si no pasamos y tras de eso sin Ugalde”, “¿Cómo celebras el empate si no sirve de nada?”, “México ya no es rival para nadie”, “Mediocre celebrar un empate jugando a nada”, fueron algunas de las opiniones, pues muchos no están contentos con el desempeño de la Sele.

Tras el 0-0 del fin de semana, México enfrentará a Arabia Saudita el próximo sábado, mientras que Costa Rica jugará contra Estados Unidos el domingo a las 5 p.m.