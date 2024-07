Tico se luce a lo grande en Canadá gracias a un impresionante Impala de 1964

Andrés Castro (derecha) disfruta mucho de su Impala 1964 al lado de su tío Eduardo (izquierda). Foto: Cortesía.

Andrés Castro se fue a vivir a Canadá cuando era un niño, hoy tiene más de 47 años e hizo toda su vida en aquella nación, donde se hizo de propiedades como un impresionante Chevrolet Impala de 1964.

La nave de este tico está hecha todo un sueño, donde sea que vaya con ella llama la atención y la cuida como todo un tesoro, es sin duda una joyita que cualquier fiebre de los clásicos quisiera.

En un país con un invierno bastante potente, no la saca bastante a pasear por la manera cómo se ponen las carreteras, pero cuando tiene chance de hacerlo, se siente como en otro mundo.

Por dentro, el Impala 1964 está como un ajito y es muy cómodo. Foto: Cortesía

Junto a su tío Eduardo, quien vive en Costa Rica, pero cada tanto lo va a visitar a Vancouver Norte, donde vive, ha pasado diversas aventuras en este chuzo con una gran historia.

“Es un carro que tengo desde hace 22 años, lo conseguí acá en Vancouver y estaba hecho leña. Con el tiempo le cambiamos todo, la carrocería, el motor, a lo interno. Tuvimos que hacer un trabajo muy grande, todo está nuevo, nuevo, casi que lo hicimos de cero.

“Me lo encontré en un lote que venden carros, estaba muy barato y me lo llevé, cuando yo compré este auto lo hice en $1000 (más de medio millón de colones) y ahora estimo que está en los $150 mil (casi ¢79 millones), porque además de lo que le he invertido, es un modelo muy apetecido que casi no se puede encontrar, a los coleccionistas les gusta muchísimo”, nos explicó.

El motor del Impala 1964 de Andrés Castro es un V8 150. Foto: Cortesía.

- ¿Ha tenido ofertas por comprarlo?

Antes sí, pero no quiero venderlo, es el carro que toda la vida quise, desde chiquito, desde la primera vez que vi uno parecido soñé en tenerlo Es un gusto que me heredó mi abuelito Carlos.

- ¿Anda el carro para pasear, es de uso diario, para hacer mandados?

Lo saco solo los días que hace lindo sol, cuando hace sol y la calle está seca es cuando lo saco, me gusta sacarlo a lucirlo un poco durante el día, pero no lo puedo sacar todo el tiempo. No lo llevo muy largo, lo más largo que lo he llevado es a unos 200 kilómetros.

A donde sea que se estacione este Impala 1964, llama la atención. Foto: Cortesía.

- ¿Qué le dice la gente al ver el chuzo? ¿Se impresiona mucho?

Sí, hasta chocan (se ríe por la broma), pero es muy gustado, la gente se acerca a tomar muchas fotos y hace muchas preguntas sobre el auto, sobre hace cuánto lo tengo, el trabajo que llevó. Llama la atención las llantas que son pequeñitas y a veces me ven con llantas más grandes, porque tengo dos aros de 20 y 14 estilo lowrider.

- ¿Qué motor tiene y hace cuánto lo cambio?

Es V8 150, el motor lo cambié cuando estuve trabajando el carro hace unos diez años, pero está como nuevo, porque tiene solo como tres mil kilómetros, está nuevo.

La nave no pierde la esencia de su época. Foto: Cortesía.

- ¿El auto lo maneja alguien además de usted? ¿Lo presta?

Soy muy celoso en eso, solo lo maneja mi esposa, mi tío Eduardo y mi cuñado, nadie más.

- ¿Cuándo se fue de Costa Rica? ¿Cuál es su historia?

Yo nací en San José, vivía en Zapote y me fui a Canadá en 1986, nueve años tenía y desde siempre he estado acá, tengo 27 años de casado. No tengo hijos, pero en los viajes mi perrita siempre me acompaña, anda con la cabeza afuera por la ventana feliz de la vida, se llama Harlow. Además, tengo las dos nacionalidades.