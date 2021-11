Tico se quiere comer el mundo con la camiseta de Saprissa puesta

En setiembre pasado, Wayner Valverde, visitó Estados Unidos con la camisa del equipo de sus amores. Cortesía.

Desde hace casi un año, Wayner Valverde se dedica a compartir bolados para las personas que quieran viajar fuera de Tiquicia, a través de su canal de YouTube y en algunos sitios lo hace luciendo la camisa del Deportivo Saprissa.

A este joven de 26 años y vecino de Hatillo se le ocurrió llevar la chema del Monstruo a sus paseos para representar al equipo de sus amores y para que la gente lo reconozca como un ciudadano costarricense.

“En diciembre del 2020 abrí el canal, que se llama Ways Checklist y nació por la necesidad de compartir mis experiencias y ayudarle a la gente de clase media como yo y que quiere viajar a darles información sobre precios, lugares y todo lo que sea necesario para que el viaje sea un éxito.

“Aproveché la pandemia porque tenía algo de tiempo y al inicio subía fotos de viajes anteriores, pero con el tiempo lo fui mejorando, ahora me organizo mejor y hago mejor material para los suscriptores”, afirmó.

El lucir la morada en los viajes lo hace para compartir su amor por el Monstruo y para representar a la institución tibaseña a nivel internacional.

“Me llama la atención representar a una parte de la afición Y cuando me pongo la camisa sé que estoy representando a un tico”. — Wayner Valverde, viajero.

“A nivel internacional se me relaciona con la patria, porque si me ven ticos me dicen ‘qué morado’ y también me ha pasado que argentinos y mexicanos reaccionan y sienten que compartimos algo porque son fanáticos del fútbol y sienten que se pueden acercar a mí.

“Me llama la atención representar a una parte de la afición, es parte de la idea de viajar y cuando me la pongo sé que estoy representando a un tico”, manifestó.

Wayner (primero a la izquierda) conoció Disney en el 2015. Cortesía.

Fiebre por comerse al mundo

Wayner trabaja en Intel, en el área de tecnologías de la información y gracias a su trabajo ha logrado conocer lugares que nunca se imaginó que visitaría.

“Todo ha sido gracias al trabajo, fui lugares a los que nunca pensé ir y al inicio surgían preguntas de amistades sobre cómo podían hacer para lograrlo, yo mismo buscaba canales de YouTube para asesorarme, pero hay canales de personas con mucho dinero que hacen viajes muy lujosos y pensé en abrir el canal para ayudarle a la gente con opciones más económicas para viajar”, destacó.

Wayner ha lucido la morada en países como Irlanda e India gracias al trabajo y de su bolsa ha conocido otros países como Estados Unidos, Italia, Alemania, México, Islas Gran Caimán, Belice y Honduras.

A Wayner le encanta llevarse la morada, pero confesó que hay sitios en los que no se la pone para grabar los videos y tomarse fotos, pues el clima no se lo permite.

El 21 de noviembre hizo maletas y viajó a Egipto con sus papás, Wayner y Melissa, con su novia, Natalie, y por supuesto con la camiseta del club de sus amores. Nos contó que también hará una parada en Francia, en donde espera ir a un juego del PSG y ver al portero de cuna morada Keylor Navas.

En este momento Wayner está en Egipto con sus papás, Wayner y Melissa, y su novia Nataly. Cortesía.

Morado de corazón

Wayner es saprissista de nacimiento, pues gracias a su papá los colores morado y blanco lo acompañan desde que era un chiquito.

“Soy de ir al estadio, la fiebre me agarró un poco tarde, mi papá me inculcó el ser saprissista, pero de niño no me gustaba mucho el fútbol y ya en el colegio me interesó más, a veces no puedo ir al estadio pero sí suelo ir a finales, clásicos y me gustó mucho ir a un partido en el que la gente no va.

“Mi papá hasta me llevaba a escuelas de fútbol, pero al inicio no le tomé el gusto hasta cuando llegué al cole, que me comenzó a interesar más y mejengueaba con mis compañeros. Así fue cómo creció la fiebre y ahora me considero un aficionado bastante fiel”, aseguró.

Cuando está en otro país, Wayner recurre a las redes sociales para ver los partidos y si la diferencia de horas no lo deja, busca resúmenes para ver cómo le fue a su equipo.

Wayner visitó Alemania y fue al Allianz Arena, casa del Bayern Múnich el año anterior. Cortesía.

“Admiro a Mariano Torres y era seguidor de Alonso Solís, pues siento que antes se jugaba con más magia”, afirmó.

El morado también dio su punto de vista de cara al tramo final del torneo.

“Veo difícil que Saprissa sea campeón, creo que el cambio de técnico fue muy atravesado, pero con nuevo entrenador los jugadores llegan con una energía renovada, ojalá alcance para la fase final del torneo, es difícil adaptar una idea tan rápido.