Tico vence el miedo y correrá la maratón de Nueva York a pesar del atentado

Gamboa, primero a la izquierda, visitará Nueva York por primera vez. Cortesía Álvaro Gamboa. Gamboa, primero a la izquierda, visitará Nueva York por primera vez. Cortesía Álvaro Gamboa. (Cortesía Álvaro Gamboa.)

Álvaro Gamboa tiene meses entrenando para correr el próximo domingo la maratón de Nueva York y pese al atentado ocurrido este martes en la Gran Manzana, donde murieron ocho personas y doce quedaron heridas, él no cancelará su viaje.

"A uno le da cierto temor de que el atentado pueda ser como un simulacro para hacer otro en la maratón, que haya sido como una prueba.

"Me queda esa duda, aunque las medidas de seguridad cambiaron desde la maratón de Boston son muy buenas, queda ese temor", señaló el economista de 56 años.

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, señaló este miércoles que la maratón se hará y reforzarán la seguridad para los más de 50 mil atletas que competirán.

El autor del atentado de este martes fue un uzbeko llamado Sayfullo Saipov, de 29 años, quien planificó su crimen durante semanas y cometió el atentado en nombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según la policía.

Saipov embistió a peatones y ciclistas con una camioneta alquilada, el martes a las tres de la tarde, en el moderno y caro barrio de Tribeca, mientras niños y sus papás celebraban Halloween. Saipov salió del carro sosteniendo dos pistolas falsas y gritó : "Allah Akhbar"” (Dios es grande), antes de ser baleado por un agente en el estómago y ser detenido.

Este es el atentado más mortífero cometido en Nueva York desde que la red Al Qeda derribó las Torres Gemelas, el 11 de setiembre de 2001.



Esta fue la camioneta usada por el uzbeko. AP. Esta fue la camioneta usada por el uzbeko. AP. (AP Mark Lennihan)

Gamboa, vecino de Pavas, asegura sentir algo de temor por el viaje; sin embargo, no dejará que lo venza y por eso se montará en un avión este jueves, con cinco personas más, para disfrutar de la esperada competencia, donde correrá por primera vez.

También será su primera vez en la llamada Gran Manzana, por lo que se quedará paseando allá hasta el próximo martes.

"En ningún momento pensé en no ir, no lo tengo en mente. Uno se prepara más de cuatro meses para esto y yo, si bien hay un temor, no creo que pase nada. La seguridad es muy buena, se han tomado medidas en grandes ciudades, ellos tiene un código de emergencia", agregó Gamboa, corredor desde hace 25 años.

Su familia si está un poco más nerviosa, de hecho una hermana suya que está en España, le pidió que tenga mucha cuidado.

Para Álvaro, una de las razones que lo motivan a correr esta competencia es que no es una maratón plana, sino que tiene columpios, como ocurre en nuestro país, y luego, que está considerada entre las tres mejores del mundo.