Ticos inician participación en los Paralímpicos este martes con las mejores vibras

Los nueve atletas que representarán a Costa Rica en los Juegos Paralímpicos de Tokio están listos para dar su mejor esfuerzo y dejar el nombre del país en alto.

El primero que verá acción será Steven Román en tenis de mesa. Recordemos que Román es el actual subcampeón parapanamericano en su categoría, que es la 8. La plata la obtuvo en los Juegos Parapanamericanos de Lima en el 2019.

El tico competirá a las 8 de la noche.

“Para mí era un sueño estar acá, desde que lo vi en los olímpicos quiero estar acá, es espectacular, apenas para estar en unos Juegos Paralímpicos”, dijo el joven.

Román además, será el abanderado costarricense junto con la nadadora Camila Haase, en la inauguración que será este martes a las 5 a.m. (hora tica).

Haase ya tuvo entrenamientos en Tokio y está listo para el debut.

“Fue más que todo para relajar los músculos, un entrenamiento suave, venimos de un viaje bastante largo, la piscina está bastante rápida y bonita, hay que disfrutarla” mencionó la nadadora.

Haase competirá el miércoles 25 de agosto, el domingo 29 de agosto y el martes 31 de agosto en natación.

La competencia de este miércoles será a las 6:26 p.m.

Además, Diego Quesada de tiro con arco también verá acción el miércoles 25 de agosto y se mostró muy emocionado. Su competencia será a las 11 de la noche. El tico ya ha tenido tres rondas de entrenamiento.

“Es un escenario de primer nivel, todo está ordenado y se enfrenta la presión de la competencia, mi mayor objetivo es estar siempre calmado y tirar los mejores lanzamientos de mi vida”, afirmó.

A pesar de que este lunes se hizo presente la lluvia y retrasó el inicio de entrenamientos, el paraatleta tuvo una jornada provechosa y de mucho trabajo.

Martes 24 de agosto Steven Román, tenis de mesa, 8 p.m. Miércoles 25 Camila Haase, natación, 8:02 p.m. Jueves 26 José Pablo Gil, tenis en silla de ruedas, 8 p.m.; Diego Quesada, tiro con arco, 11 p.m. Domingo 29, Sherman Guity, atletismo, 4 a.m.; Camila Haase, natación, 6: 23 p.m. Lunes 30, Melissa Calvo, atletismo 6:30 p.m.; Ernesto Fonseca, atletismo, 6:30 p.m.; Henry Raabe, ciclismo 10:30 p.m. Martes 31, Camila Haase, natación 7:22 p.m. Miércoles 1 de setiembre, Henry Raabe, ciclismo, 6:48 p.m. Jueves 2, Melissa Calvo, atletismo, 4 a.m. Viernes 3, Ernesto Fonseca, atletismo 4 a.m.; Sherman Guity, atletismo 6:30 p.m.; Andrés Molina, taekwondo, 7 p.m.